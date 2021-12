Rzecznik PO o postrzeganiu opozycji: Jest praca domowa do odrobienia

Jak ludzie dzisiaj patrzą na nas ogólnie, na opozycję w Sejmie czy na forum publicznym, to nie widzą koalicji, która odpowiedzialnie sprawuje rządy w Polsce, tylko widzą ludzi, którzy różnią się poglądami. To jest praca domowa do odrobienia - ocenił we wtorek Jan Grabiec w rozmowie z radiem RMF FM.

"Jak ludzie dzisiaj patrzą na nas ogólnie, na opozycję w Sejmie czy na forum publicznym, to nie widzą koalicji, która odpowiedzialnie sprawuje rządy w Polsce, tylko widzą ludzi, którzy różnią się poglądami. Co więcej - często niektórzy eksponują te różnice po to, żeby walczyć o elektorat. To nie daje podstaw do patrzenia na opozycję jako jednorodne albo zgodne przynajmniej ciało, które jest w stanie poprowadzić kraj. To jest praca domowa do odrobienia" - powiedział Grabiec w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Jednocześnie rzecznik PO przyznał: "Chcemy tworzyć większość demokratyczną z ugrupowaniami, które są po tej samej stronie. To nie jest kwestia wyboru Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, chociaż prawdę mówiąc, najbliżej nam programowo, ideowo do PSL-u, który jest razem z nami w Europejskiej Partii Ludowej czy do Szymona Hołowni, który też ma centrowy elektorat" - dodał.

We wtorek "Rzeczpospolita" opublikowała sondaż IBRiS , z którego wynika, że tylko jedna czwarta respondentów uważa, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy.

Jak informowano we wtorkowym wydaniu gazety, "sondaże wskazują, że partie opozycyjne byłyby w stanie zbudować większość parlamentarną". "Dobrze byłoby jednak najpierw powiedzieć wyborcom - po co. Zdecydowana większość badanych przez IBRiS uważa, że opozycja nie jest gotowa obecnie do przejęcia władzy - taką opinię wyraża aż 63,6 proc. respondentów. Zaledwie 25 proc. uważa inaczej, w tym część elektoratu partii opozycyjnych" - czytamy. Według "Rz", te wyniki oznaczają, że "duża część wyborców opozycji nie wierzy w jej siłę sprawczą i umiejętności negocjacyjne".