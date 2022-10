Rzecznik PO: potępialiśmy i będziemy potępiać wszelką przemoc i agresję

Frustracja społeczna rośnie i to od odpowiedzialności ludzi władzy zależy, czy to będzie eskalowało - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec, pytany o komentarz do ostatnich agresywnych zachowań wobec posłów PiS. "My potępialiśmy i będziemy potępiać wszelką przemoc i agresję" - oświadczył.

W ostatnich dniach doszło do kilku ataków na biura poselskie i inne miejsca związane z politykami PiS. Na początku tygodnia związkowcy z Sierpnia'80 chcieli zamurować wejście do biura poselskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach. W środę posłanka PiS Monika Pawłowska poinformował, że do jej biura we Włodawie (Lubelskie) wtargnął mężczyzna i groził śmiercią jej pracownikowi. "Krzyczał, że +biuro zostanie zniszczone+ a moją pracownicę +utopi w szambie, gdzie zginie+" - informowała Pawłowska.

Europoseł PiS Witolda Waszczykowskiego informował, że w tym miesiącu drzwi jednego z jego biur zostało oblane białą farbą. O ataku informował też europoseł Dominik Tarczyński.

We wtorek do siedziby partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie próbował wtargnąć 20-latek. Gdy wszedł do budynku, zaczął grozić ochroniarzowi i kopnął w drzwi. Na miejscu musiała interweniować policja, którą wezwali pracownicy ochrony. Z kolei w piątek posłanka Violetta Porowska poinformowała, że przed miesiącem rozrzucono przed jej domem gwiazdki do przebijania opon. Podczas jazdy okazało się, że trzy opony są przebite. Według Porowskiej, gdyby któraś z opon się rozerwała, mogło dojść do tragedii. Dodała, że nie informowała o tym szerzej ze względu na rodzinę.

PAP zapytała o te przypadki rzecznika PO Jana Grabca. Zwrócił on uwagę, że wzrost agresji w życiu publicznym wynika ze stylu, jaki zdominował polskie życie polityczne. "W ostatnich latach bardzo często zwracamy uwagę na narastanie przemocy słownej, a niekiedy wręcz fizycznej w życiu publicznym. Wynika to przede wszystkim ze stylu sprawowania władzy przez partie rządzącą, dla której agresja jest manifestacją siły" - powiedział Grabiec.

Przywołał zwroty o "gorszym sorcie", "esesmańskich symbolach", a ostatnio o "mniej rozgarniętych". "Traktowanie tych, którzy nie zgadzają się z partią władzy jako wrogów, zdrajców, stało się niestety takim rytuałem władzy" - zaznaczył Grabiec. "To prowokuje do agresywnych zachowań" - dodał.

Grabiec przypomniał, że najbardziej dramatycznym wyrazem tej agresji w życiu publicznym było zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w styczniu 2019 roku.

"Z całą pewnością frustracja społeczna rośnie i to od odpowiedzialności ludzi władzy zależy, czy to będzie eskalowało czy nie" - podkreślił rzecznik PO.

Jego zdaniem, choć ostatnio nagłośnione zostały przypadki dotyczące PiS, to "ofiarami przemocy najczęściej padają posłowie opozycji". Rzecznik PO zaznaczył, że takich agresywnych zachowań jest bardzo dużo i są to nie tylko obelżywe słowa, ale czasem groźby użycia przemocy. "Ja średnio raz w tygodniu dostaje pogróżki pozbawienia życia. Część wniosków kierowałem do policji, ale to zwykle pozostawało bez rozpatrzenia" - powiedział Grabiec.

"Z całej pewności nie można obok takich sytuacji przechodzić ze słynnym zdaniem: +nie akceptuję, ale rozumiem+, jak to się kiedyś zdarzyło byłej rzecznik PiS Beacie Mazurek" - podkreślił Grabiec (po zajściach w Radomiu w czerwcu 2017 roku z udziałem Młodzieży Wszechpolskiej i KOD ówczesna rzecznik PiS Beata Mazurek powiedziała: "Każda akcja wywołuje określoną reakcję. Dopóki żyjemy, to mamy emocje. Te emocje dały upust w Radomiu. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem" - PAP).

"To nie jest reakcja, która wobec takich zachowań, kogokolwiek by dotykały, jest akceptowalne" - ocenił Grabiec. "Na pewno z naszych ust takie zdania nie padną, potępialiśmy i będziemy potępiać wszelką przemoc i agresję" - oświadczył rzecznik PO.