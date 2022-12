Rzecznik PO: pozew Donalda Tuska przeciw TVP za wizerunek z celownikiem strzelniczym

Donald Tusk złożył do sądu pozew przeciw TVP w związku z uporczywym przedstawianiem jego wizerunku wraz z celownikiem strzelniczym i traktowaniem jak zwierzyny łownej - poinformował PAP rzecznik PO Jan Grabiec. Tusk domaga się zaprzestania tych praktyk, przeprosin i 30 tys. zł na pomoc dzieciom.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział w czwartek PAP, że pozew złożony przed Donalda Tuska przeciw TVP dotyczy materiałów, w których wizerunek lidera PO przedstawiany jest wraz z celownikiem wymierzonym w jego pierś, na tle czerwonej obwódki. "Tak jak przedstawiany jest motyw celownika broni palnej" - zaznaczył Grabiec.

Podkreślił, że "pokazywanie tego motywu było wielokrotne, uporczywe, bez związku merytorycznego z osobą przedstawianą".

"Poprosiliśmy o opinię medioznawcę i stwierdził on, że zamieszczanie wizerunku w tej formie może zachęcać do agresji i stosowania przemocy albo mieć charakter uprzedmiotowienia i upodobnienia do zwierzyny łownej" - powiedział rzecznik PO.

"Domagamy się przeprosin i zakazu stosowania takiego wybiegu przez Telewizję Polską" - podkreślił. Dodał, że lider PO domaga się też wpłaty 30 tys. zł na fundację charytatywną pomagającą dzieciom.

Pozew został złożony tuż przed świętami. Grabiec zapowiedział, że "jeżeli takie praktyki naruszania dóbr osobistych czy odczłowieczania będą stosowane, będą kolejne pozwy".

Wcześniej Donald Tusk składał już pozwy wobec TVP, w tym pozew dotyczący filmu "Nasz człowiek w Warszawie".