Rzecznik Policji o obchodach 11 listopada: bierzemy pod uwagę także prowokacje w obszarze ambasady rosyjskiej

Musimy brać pod uwagę również zagrożenie związane z prowokacjami w najbliższym otoczeniu ambasady FR, choć do takiej sytuacji jak w 2013 r. nie powinno już dojść - powiedział w czwartek w Studiu PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka w czwartek w rozmowie z PAP.PL pytany był m.in. o to, czy Policja przygotowuje się na prowokacje, do których mogłoby dojść w najbliższym otoczeniu ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. W roku 2013 podczas "Marszu Niepodległości" 11 listopada doszło do spalenia budki wartowniczej przed ambasadą.

"Musimy brać pod uwagę również i takie zagrożenie. Oczywiście na poszczególnych pododcinkach całej operacji, która jest przygotowana i zaplanowana w tym dniu, bierzemy też pod uwagę takie rozmieszczenie sił i środków, aby na bieżąco reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Myślę, że do takiej sytuacji już nie powinno dojść" - ocenił.

Zapytany o to, czy będą rozmieszczone dodatkowe siły policji w otoczeniu ambasady FR odpowiedział: "tak, oczywiście". "Musimy brać pod uwagę to zagrożenie" - dodał.

Ciarka podkreślił, że o bezpieczeństwo uczestników różnych wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości dba nie tylko Policja, ale także "przedstawiciele Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb wywiadowczych, służb miejskich czy specjaliści z zakresu językoznawstwa i biegli".

Rzecznik Policji zaznaczył, że służby biorą pod uwagę różnego rodzaju scenariusze, łącznie z zakłócaniem porządku, prowokacjami czy też atakami terrorystycznymi. "Wiemy, że w tłumie kilkudziesięciu tysięcy ludzi o takie prowokacje nie jest ciężko i ten tłum, Ci ludzie, mogą różne zareagować. Na to wszystko jesteśmy przygotowani" - zaznaczył.

"Obywa się to w pełnej gotowości aby na bieżąco ustalać, jakie mogą występować zagrożenia i co może być dla nas czynnikiem zapalnym i czy powinniśmy reagować od razu na miejscu, czy jednak nie prowokować tłumu i na przykład w przypadku zdiagnozowania, że istnieją osoby, które mogą prowokować, zatrzymać je dopiero po zakończeniu marszu czy uroczystości" - powiedział.

W piątek, 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości w całym kraju będą odbywały się uroczystości dla uczczenia 104. rocznicy wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. W całym kraju odbędzie się ponad 1000 wydarzeń. Zaplanowane są liczne festyny, przemarsze, koncerty, a także imprezy biegowe.

Cała rozmowa jest pod adresem: www.pap.pl/aktualnosci/news,1475803,gosc-studio-pap-rzecznik-policji-mariusz-ciarka.html.