Rzecznik Praw Dziecka: spory rodzinne stanowią największą grupę problemów dzieci

Spory rodzinne stanowią największą grupę problemów dzieci. W ich wyniku pojawiają się kolejne, jak depresja, samotność, próby suicydalne - powiedział w czwartek w czasie posiedzenia komisji sejmowej rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Poinformował, że w 2022 r. dzięki funkcjonowaniu biura RPD udało się skutecznie powstrzymać niemal 150 samobójstw.

Sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży oraz komisja polityki społecznej i rodziny przyjęły w czwartek informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 r. oraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Rzecznik praw dziecka podkreślił, że najwięcej spraw, które wpłynęły do biura dot. funkcjonowania rodziny.

"Zespół spraw rodzinny i nieletnich zanotował rekordową liczbę spraw rodzinnych dot. rozwodów, spraw o alimenty, o władzę rodzicielską. Było 2235 nowych spraw. Kontynuowano 1477 spraw z lat poprzednich i 2647 spraw udało się zakończyć" - powiedział Pawlak.

Podkreślił, że "spory rodzinne stanowią największą grupę problemów dzieci". "W ich wyniku pojawiają się kolejne, takie jak depresja u dzieci, samotność i często próby suicydalne" - wskazał RPD.

Według Mikołaja Pawlaka znakomitym narzędziem pomocy dzieciom okazał się Dziecięcy Telefon Zaufania (800 121 212) oraz czat internetowy rzecznika praw dziecka, który w czasie pandemii zaczął działać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

"W 2022 r. było niemal 60 tys. połączeń telefonicznych i czatów internetowych. To oznacza, że tygodniowo był ponad 1 tys., czyli ponad 100 czatów dziennie" - powiedział. Dodał, że "najczęściej z tego telefonu korzystały dzieci w wieku 12-18 lat".

"Do najczęściej poruszanych zagadnień należą problemy związane ze stanem psychicznym: problemy z nastrojem depresyjnym, myśli samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiana, problemy z radzeniem sobie ze stresem, agresją, uzależnienia; problemy dotyczące przemocy/cyberprzemocy - przemoc w domu, czasem ze strony rodziców, innych dorosłych, ze strony rówieśników, konflikty z rówieśnikami. Były także problemy związane ze szkołą: m.in. trudności w nauce" - wskazał RPD.

Powiedział, że "najczęściej tego rodzaju rozmowy trwają po kilka godzin".

Poinformował też, że rozmów, które "wymagały interwencji rzecznika było łącznie 644". "W 2022 r. udało się skutecznie powstrzymać niemal 150 samobójstw, zaś od stycznia br. przez 70 dni - udało się powstrzymać 100 przypadków" - powiedział Pawlak.

Przekazał, że zgłoszono 2051 spraw nowych w kwestii edukacji i wychowania. "Zakończono 1900 spraw. Większość dot. kształcenia, nauki, wychowania na wszystkich poziomach edukacji począwszy od żłobka, poprzez przedszkola, kluby dziecięce, szkoły podstawowe i szkoły średnie" - powiedział.

Rzecznik zwrócił uwagę, że "w 2022 r. odnotowano wzrost spraw dot. postępowania dyscyplinarnego i wyjaśniającego wobec nauczycieli. "Było ich 577, podczas gdy rok wcześniej, czyli w 2021 r. - niespełna 500" - powiedział Pawlak.

Dotyczyły one odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - w szczególności psychicznej i fizycznej przemocy osób dorosłych wobec dzieci, naruszeń nietykalności cielesnej dzieci, nadużyć, niezapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków do nauki, nierzetelnego realizowania obowiązków, molestowania seksualnego, niezapewniania dzieciom stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, naruszanie praw dziecka do prywatności, ochrony godności osobistej, dyskryminacji i innych.

Wyjaśnił, że powołany przez niego zespół ds. przestępczości wobec dzieci koncentruje się na najcięższych przypadkach. "W 2022 r. było ich 608, zaś rok wcześniej - 305, co pokazuje znaczący wzrost" - wskazał Pawlak.