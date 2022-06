Rzecznik Praw Dziecka: źródłem szczęścia jest rodzina (aktualizacja)

Rodzina jest nieustannym źródłem szczęścia, które jest w nas wewnętrznie wpojone - powiedział rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, inaugurując w poniedziałek w Warszawie III Ogólnopolski Kongres Wychowanie Trwa Wiecznie.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zauważył, otwierając konferencję, że miała się ona odbyć w kwietniu 2020 r., ale została przełożona z powodu pandemii. "Postanowiliśmy, że wytrzymamy ten czas po to, żeby jeszcze mocniejszymi spotkać się tutaj w czasie kongresu" - dodał.

"Ostatnio podobno nawet badania były nad tym, co jest źródłem szczęścia i to źródła szczęścia było zweryfikowane wobec tych, którzy jakąś duża nagrodę wygrali, w jakiejś loterii" - dodał. Jak mówił Pawlak, co prawda wygrana w loterii dawała badanym szczęście, ale tylko przez rok. "Ale ci, którzy nie wygrali i ci, którzy wygrali mają takie źródło szczęścia, które trwa nieustanie, które jest gdzieś wewnętrznie w nas wpojone i tym źródłem szczęścia jest rodzina" - podkreślił Pawlak.

RPD zaznaczył, że rodzina jest naturalnym źródłem szczęścia, "do którego wracamy każdego dnia." Dodał, że z perspektywy dziecka, z której patrzy codziennie, najbardziej bliskie dla dziecka miejsce to dom i rodzina. "Rodzina - dla nas jedna z podstawowych wartości i możemy tutaj mnożyć przepisy: konstytucję, konwencje, ale rodzina jest źródłem dobra i żadne inne nagonki na rodzinę tego nie zmienią" - dodał.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha powiedziała, że dzisiaj na świecie "różnice cywilizacyjne są dzisiaj uderzające". "Rodzina źródłem dobra, jak głosi myśl przewodnia tej konferencji - jak powiedział pan minister - dla nas rzecz oczywista i wydawałoby się brzmiąca dość banalnie, natomiast myślę, że warto dzisiaj mówić o tym, że nie jest to coś oczywistego na całym świecie" - przekonywała.

Dodała, że rodzina jest podstawą, która rozwija człowieka w każdym wymiarze, "a to jest wyróżnik całej naszej cywilizacji łacińskiej."

Z kolei szef MEiN Przemysław Czarnek w nagraniu wideo wyraził nadzieję, że wspólne dyskusje na kongresie przyczynią do wypracowania najlepszych propozycji w zakresie wychowania i edukacji dla dzieci, rodzin i szkół.

Po otwarciu Kongresu odbył się pierwszy panel dyskusyjny "Dlaczego rodzina jest źródłem dobra?" - z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbary Sochy i Joanny Krupskiej ze Związku Dużych Rodzin 3+.

RPD przekazał, że jego biuro w ubiegłym roku zrobiło badanie jakości życia dzieci w Polsce. Wśród obszarów były m.in. rodzina, szkoła, zdrowie psychiczne i fizyczna. "90 proc. nastolatków uważa, że rodzina to miejsce, gdzie są kochane, wspierane i rozumiane. Czyli nie jest tak źle, jak to jest malowane w wielu przekazach medialnych" - ocenił.

Po panelu odbyła się uroczystość wręczenia przez Rzecznika Praw Dziecka Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, które otrzymali: Związek Dużych Rodzin 3+, działaczka społeczna i współzałożycielka tego związku Joanna Krupska, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Szymon Grzelak, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Bogna Białecka, prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna Janusz Wardak, działacz społeczny i członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Paweł Woliński, Prezes Zarządu Fundacji Każdy Ważny Ewa Kazimierczak, prowadzący zawodową rodzinę zastępczą państwo Edyta Pawlus-Sapeta i Marcin Sapeta, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej.

Dwudniowy III Ogólnopolski Kongres "Wychowanie trwa wiecznie - Rodzina źródłem dobra" jest spotkaniem praktyków i badaczy, którego celem jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami związanymi z polską rodziną i problemami wychowawczymi.

Organizatorami wydarzenia są Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, Rzecznik Praw Dziecka i Fundacja Życie. Kongres otrzymał patronat honorowy prezydenta RP Andrzeja Dudy.