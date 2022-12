Rzecznik praw obywatelskich dla "Rz": mam prawo kształtować grono najbliższych współpracowników

Mam prawo kształtować grono najbliższych współpracowników. Prof. Adam Bodnar czterokrotnie korzystał z prawa do powołania zastępcy - mówi w rozmowie z wtorkową "Rzeczpospolitą" prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Prof. Wiącek pytany m.in. o to, dlaczego odwołał dr Hannę Machińską z funkcji zastępcy RPO, odpowiedział: "Powoływanie i odwoływanie zastępców jest uprawnieniem rzecznika praw obywatelskich i z tego uprawnienia korzystali moi poprzednicy. Bardzo wysoko cenię wrażliwość i aktywność pani dr Hanny Machińskiej i zawsze to podkreślałem w swoich wypowiedziach. Sposób wykonywania jej zadań był niezwykle wartościowy dla obywateli. Jednak to ja osobiście ponoszę odpowiedzialność za działanie tego urzędu. Jestem rzecznikiem praw obywatelskich, organem niezależnym i niezawisłym, i uzyskałem bardzo silny mandat do pełnienia tej funkcji".

Podkreślił, że "ma prawo kształtować również grono swoich najbliższych współpracowników, w tym zastępców". "I o ile - co podkreślam - zawsze doceniałem ogromne zasługi dr Machińskiej dla urzędu RPO, o tyle oczekuję także od swoich najbliższych współpracowników dobrego współdziałania i pracy zespołowej. A w tym przypadku w pewnych obszarach współpraca nie należała do najłatwiejszych".

Dopytywany, w jakich obszarach, powiedział: "Bywało, że o interwencjach czy działaniach zastępcy rzecznika dowiadywałem się od dziennikarzy lub z mediów".

"Przykładowo, o interwencji pani Hanny Machińskiej podczas kontrmanifestacji 11 listopada - przeprowadzonej, co podkreślam, w imieniu urzędu RPO - dowiedziałem się następnego dnia z telewizji" - ujawnił prof. Wiącek.

Jak mówił, "to rzecz jasna dobrze, że ta interwencja miała miejsce - ukazywała ona po raz kolejny niewłaściwy sposób traktowania manifestantów przez policję - ale chyba nie powinno być tak, że osoba konstytucyjnie odpowiedzialna za działalność Biura RPO o tej interwencji nie wiedziała".

Zaznaczył, że "nie oczekiwał konsultacji, ale co najmniej informowania go o tych aktywnościach". "Wszystkie interwencje, które prowadziła pani Machińska, popierałem i wspierałem i będę je na pewno kontynuował. Chcę zdecydowanie podkreślić, że jej następca, prof. Wojciech Brzozowski, będzie z nie mniejszym poświęceniem kontynuował te działania. Uważam natomiast, że ja jako odpowiedzialny za funkcjonowanie urzędu powinienem wiedzieć o działalności osób, które mi podlegają" - dodał.

Na pytanie, czy była jakaś kropla, która przelała czarę, odpowiedział: "Nieprawdziwe są informacje medialne, że rzekomo nasze spotkanie miało charakter nagły i pani Hanna Machińska została niespodziewanie wezwana na rozmowę. Na spotkanie byliśmy umówieni kilka dni wcześniej, oboje mieliśmy je zapisane w kalendarzach. Pani rzeczniczka nie przyszła na spotkanie, więc telefonicznie poinformowałem ją, że ja jednak oczekuję, iż spotkanie dojdzie do skutku. Decyzję o zmianie na stanowisku zastępcy podjąłem z dużą refleksją. Uznałem, że mam prawo do podjęcia takiej decyzji, gdyż mieści się ona w sferze gwarantowanej konstytucyjnie niezawisłości i niezależności urzędu RPO. Chcę podkreślić, że mój poprzednik, prof. Adam Bodnar, czterokrotnie korzystał z prawa do powołania zastępcy" - mówił prof. Wiącek.

Dodał, że "pojawiają się sugestie, że odwołanie pani Machińskiej było efektem jakichś rozmów, poleceń wydawanych mi przez polityków, co jest niezgodne z rzeczywistością". "Nieprawdą jest, że po odwołaniu pani doktor urząd RPO będzie stawał po określonej stronie sporu politycznego. Takie sugestie są bardzo bolesne dla mnie i dla Biura. Bo chcę pokreślić, że praca urzędu RPO to jest praca zespołu ok. trzystu osób, których rykoszetem też ta sytuacja dotyka" - podkreślił.

ksi/ dki/