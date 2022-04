Rzecznik Praw Obywatelskich: pushback czas skończyć

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma wątpliwości, że procedura pushback stosowana wobec migrantów przedostających się do Polski z terenu Białorusi nie jest zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi, a w związku z tym nie powinna być stosowana. W tej sprawie trzy złożył skargi do WSA w Białymstoku.

w sierpniu 2021 r. przekazał zastrzeżenia do rozporządzenia MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, ponieważ te regulacje są sprzeczne z Konwencją Genewską i z prawem krajowym;

3 października 2021 r. przedstawił opinię do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, wskazując, że przewidziany w niej uproszczony proces wydalania cudzoziemców zatrzymanych po przekroczeniu granicy polskiej oraz możliwość pozostawiania bez rozpoznania ich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej doprowadzą do naruszeń Konwencji Genewskiej, która zakazuje zawracania uchodźcy do kraju, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo;

w październiku 2021 r. zwrócił też uwagę na naruszenie zasad wydawania rozporządzeń oraz wolności poruszania się po terytorium Polski w związku z wydaniem przez rząd rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego, czym wykroczył poza swoje kompetencje;

odnosząc się do ustawy o budowie muru na granicy z Białorusią, RPO stwierdził, że jego wątpliwości budzą w przewidziane w niej wyłączenia stosowania prawa do bezpiecznych warunków pracy, do ochrony życia i zdrowia, do ochrony środowiska i prawa do informacji, a także przepis pozwalający wojewodzie na wprowadzenie zakazu przebywania na obszarze do 200 m od granicy.

Na granicy bez zmian

Niejako na marginesie warto zauważyć, że pomimo znacznego uspokojenia się sytuacji na granicy z Białorusią oraz incydentalnych przypadków prób przekroczenia granicy polskiej z Białorusią przez migrantów, sytuacja na terenach przygranicznych się nie zmieniła. Funkcjonowanie strefy zamkniętej zostało przedłużone do 30 czerwca. Ma to bezpośredni wpływ na ruch turystyczny na Podlasiu, a co za tym idzie sytuację przedsiębiorców reprezentujących tę branże. Co ciekawe, dotyczy to nie tyle hotelarzy i restauratorów funkcjonujących w pasie granicznym, bo oni zostali objęci wsparciem i otrzymują 65 proc. dotychczasowych przychodów, ale przede wszystkim firm działających poza strefą, którzy żadnej pomocy ze strony państwa nie dostają. Ta sytuacja wzbudziła także niepokój RPO, który postanowił się tym zająć.Biorąc pod uwagę to, że obecny ruch turystyczny na Podlasiu spadł do poziomu 15 proc. normalnego, można śmiało powiedzieć, że branży turystycznej nie sprzyja stała obecność wojska, policji i Służb granicznych.Z drugiej jednak strony widok służb mundurowych stał się dla mieszkańców miejscowości położonych przy granicy z Białorusią chlebem powszednim. I chociaż dzisiaj jest dużo spokojniej niż jeszcze kilka miesięcy temu, to ciągle nie jest tak, jak było przed wybuchem kryzysu migracyjnego. W ocenie Straży Granicznej - sytuacja wciąż jest niestabilna, szczególnie na granicy w województwie podlaskim. Jak informuje Straż Graniczna, służby białoruskie i migranci rzucają w funkcjonariuszy kamieniami, petardami, często słychać strzały . Od czasu do czasu podejmowane są próby siłowego forsowania granicy.