Rzecznik: projekt zmiany konstytucji na kolejnym posiedzeniu Sejmu

Projekt zmian w konstytucji powinien wpłynąć do Sejmu na kolejnym posiedzeniu izby – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że "cała klasa polityczna" poprze wprowadzenie zmian, które są konieczne, by umożliwić konfiskatę rosyjskich majątków.

"Spodziewam się, że w tym tygodniu powinien być, a jeżeli nie, to na początku przyszłego. Na kolejnym posiedzeniu ten projekt już będzie miał status takiego, który wpłynął do Sejmu" - powiedział we wtorek Müller, odnosząc się do zapowiadanego projektu zmian konstytucji.

Jak powiedział rzecznik, zmiana w konstytucji jest także konieczna, by umożliwić konfiskatę "przynajmniej części" rosyjskich majątków. Zwrócił uwagę, że mrożenie majątków nie jest tożsame z ich konfiskatą. "Przedstawiciele opozycji próbują opinię publiczną wprowadzić w błąd" - powiedział. Przypomniał, że istniejące przepisy konstytucji, które przywołuje opozycja, dotyczą albo wywłaszczenia - za słusznym odszkodowaniem - albo przepadku w ramach postępowań karnych, a nie sankcyjnych.

Pytany, czy konfiskata będzie dotyczyć sieci handlowych, które kontynuują handel z Rosją, podkreślił, że nie nastąpi to "z automatu", lecz na bazie ustawowych przesłanek i decyzji ministra podjętej na podstawie rekomendacji służb.

"Liczymy na to, ze będzie zgoda całej klasy politycznej, by wprowadzić do konstytucji te przepisy" - podkreślił Müller.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet propozycji wymagających, jak przekonywał, zmian w konstytucji, dotyczących m.in. wyłączenia z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwości konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów i podmiotów.

Według rządu zmiany w konstytucji są niezbędne m. in. z powodu planowanego zwiększenia udziału wydatków obronnych do 3 proc. PKB w przyszłym roku, co przewiduje uchwalona w marcu ustawa o obronie ojczyzny. Rząd chce, by wyłączyć je spod reguły określającej wysokość zadłużenia publicznego.