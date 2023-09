Rzecznik PSL: pod kandydaturą Bartoszka na senatora złożono podpis elektroniczny pełnomocnika, który powinien zostać przyjęty

Pod kandydaturą Pawła Bartoszka na senatora został złożony podpis elektroniczny pełnomocnika wyborczego komitetu, powinno to skutkować przyjęciem zgłoszenia i rejestracji naszego kandydata do Senatu - powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka. Będziemy odwoływali się w tej sprawie do wyższej instancji - zapowiedział.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie odmówiła zarejestrowania kandydata Trzeciej Drogi do Senatu w okręgu nr 54, który obejmuje m.in. powiaty niżański i stalowowolski na Podkarpaciu. Powodem jest brak podpisu pełnomocnika wyborczego komitetu. Pierwotnie kandydatką Trzeciej Drogi w tym okręgu była Małgorzata Zych. Decyzją sygnatariuszy paktu senackiego straciła jednak rekomendację. Małgorzatę Zych miał zastąpić samorządowiec i społecznik Paweł Bartoszek.

Motyka pytany przez PAP o decyzję OKW podkreślił, że "jest to działanie niezrozumiałe". "Pod kandydaturą pana Pawła Bartoszka została złożona wystarczająca liczba podpisów. Został złożony też podpis elektroniczny, który uważamy, powinien być przyjęty. I powinno to skutkować przyjęciem zgłoszenia i rejestracji naszego kandydata" - podkreślił rzecznik PSL.

"Jeżeli tyle słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że żyjemy w państwie cyfrowym, że jesteśmy w stanie wiele usług publicznych wykonać cyfrowo i elektronicznie, to tak powinno być też w tym przypadku" - zaznaczył Motyka. "Powinno zostać to uwzględnione, podpis elektroniczny pełnomocnika powinien jak najbardziej zostać w tej materii uznany" - dodał rzecznik ludowców.

Na pytanie, czy PSL ma jakiegoś innego kandydata Motyka zwrócił uwagę, że czas na zgłaszanie kandydatów do Senatu już minął.

"Ale będziemy odwoływali się w tej sprawie do instancji wyższej" - przekazał.

Jak wynika z piątkowej uchwały rzeszowskiej OKW, koalicja zgłosiła kandydata 6 września br. przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego komitetu Trzeciej Drogi. Jak można przeczytać w uzasadnieniu OKW, zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego zgłoszenie kandydata dokonuje na piśmie pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba.

"W razie zgłoszenia kandydata przez upoważnioną przez pełnomocnika osobę do zgłoszenia dołącza się dokument stwierdzający udzielone upoważnienie oraz dane upoważnionej przez pełnomocnika osoby" - można przeczytać w uzasadnieniu.

Jak podkreśliła OKW, zgodnie z przepisami prawa upoważnienie musi być "opatrzone datą wystawienia oraz własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego". "Upoważnione przedłożone Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie nie zostało opatrzone własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego" - zaznaczyła w swojej uchwale OKW.

Dodano w niej również, że Kodeks wybroczy nie przewiduje możliwości składania podpisów elektronicznych na zawiadomieniach przekazywanych okręgowym komisjom wyborczym. "Zatem upoważnienie przedstawione komisji powinno być podpisane własnoręcznie przez pełnomocnika wyborczego i dostarczone w oryginale do Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie" - można przeczytać w uchwale.