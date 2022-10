Rzecznik PSP: niższe temperatury to większe ryzyko zatrucia czadem i pożaru

Niższe temperatury powietrza to większe ryzyko zatrucia czadem i wystąpienia pożaru - ostrzegł rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że tylko we wrześniu, czyli teoretycznie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, strażacy interweniowali w związku z czadem prawie 150 razy.

Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że tylko we wrześniu strażacy interweniowali prawie 150 razy w związku z emisją tlenku węgla. Odnotowano dwie ofiary śmiertelne, a prawie 40 osób uległo podtruciu. Łącznie przez cały rok odnotowano prawie 3480 interwencji związanych z tlenkiem węgla, życie straciło 36 osób, a niemal 800 uległo podtruciu. Najwięcej interwencji związanych z emisją tlenku węgla odnotowano w woj. śląskim - 1293, małopolskim - 367 oraz dolnośląskim - 356.

We wrześniu zaobserwowano również wyraźny wzrost pożarów budynków mieszkalnych; zanotowano wtedy prawie 1650 pożarów, w których zginęło 18 osób, a 160 zostało rannych. Od początku roku zanotowano już prawie 23,5 tys. pożarów budynków mieszkalnych, w których zginęło 277 osób, a 1668 zostało rannych.

Wraz ze spadkiem temperatury strażacy notują też więcej pożarów sadzy w kominach. Tylko we wrześniu takich pożarów zanotowano niemal pół tysiąca; od początku roku strażacy interweniowali ok. 10,5 tys. razy przy pożarach sadzy, pięć osób zginęło, a prawie 80 zostało rannych.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym okresowej kontroli stanu technicznego instalacji, czy o usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Jak zaznaczył bryg. Karol Kierzkowski z PSP, w przypadku instalacji gazowej oraz przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - przegląd powinien być wykonany co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. co najmniej dwa razy w roku. W przypadku instalacji elektrycznej taki przegląd powinien być wykonany co najmniej raz na pięć lat.

Natomiast w przypadku urządzeń zasilanych paliwem stałym, np. brykietem, czy węglem powinien - co najmniej cztery razy w roku - zostać wykonany przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych w kominie. Taki przegląd powinien być wykonany przez uprawnionego kominiarza.

Straż pożarna rekomenduje również stosowanie domowych czujek dymu, a w domach z piecami na węgiel, drewno lub piecykami gazowymi dodatkowo zaleca się instalowanie czujników tlenku węgla.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne.