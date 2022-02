Rzecznik PSP: od północy około 2 tys. zgłoszeń związanych z silnym wiatrem

Od północy do godziny 6 rano w sobotę strażacy wyjechali do ok. 2 tys. zdarzeń związanych z silnym wiatrem – poinformował w sobotę rano rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Z informacji przekazanych PAP przez rzecznika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od godziny 0:00 do 6:00 w sobotę straż pożarna otrzymała około 2000 zgłoszeń. Najwięcej - 518 z woj. zachodniopomorskiego, 485 - woj. wielkopolskiego, 285 - woj. lubuskiego, 236 - woj. kujawsko-pomorskiego, 124 - woj. pomorskiego i 116 woj. mazowieckie.

Bryg. Kierzkowski powiedział, że najwięcej zgłoszeń dotyczyło usuwania powalonych drzew; są też zgłaszane uszkodzenia budynków. "Na razie bez osób poszkodowanych, bez rannych" - zaznaczył.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem najwyższego - trzeciego stopnia oraz drugiego, które obejmują cały kraj.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych w sobotę. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na pozostałym obszarze.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza, m.in. że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.

autor: Szymon Zdziebłowski

