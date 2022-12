Rzecznik rządu: 2022 r. był rokiem ogromnych wyzwań z uwagi m.in. na epidemią, wojnę w Ukrainie i kryzys inflacyjny

Rok 2022 był rokiem ogromnych wyzwań związanych m.in. z epidemią Covid-19, agresją Rosji na Ukrainę oraz kryzysem energetycznym i inflacyjnym; na wszystkie wyzwania staraliśmy się odpowiadać programami rządowymi - mówił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller podsumowując mijający rok.

Na konferencji w KPRM rzecznik rządu ocenił, że "rok 2022 to był rok ogromnych wyzwań". Wymieniał, że wyzwania związane były kolejno z epidemią Covid-19, później z wybuchem wojny na terenie Ukrainy oraz z kryzysem energetycznym, ekonomicznym i inflacyjnym, który - jak mówił Müller - został wywołany przez Władimira Putina.

"Na te wszystkie wyzwania, na te wszystkie troski staraliśmy się odpowiadać programami rządowymi, które zostały w tym roku przyjęte - czy to dopłatami do poszczególnych źródeł ciepła, takich jak węgiel, pelet (...), obniżeniem podatków - czy to podatku dochodowego czy podatku VAT, czy maksymalnymi cenami dla gazu i energii eklektycznej (...) czy wakacjami kredytowymi dla tych, którzy potrzebowali wsparcia w zakresie wyższych stóp procentowanych" - mówił rzecznik rządu.

Dodał, że oczywiście liczy, iż przyszły rok będzie lepszy. "Ale powiedzmy sobie wprost, że wszystkie te wyzwania, które w tym roku widzieliśmy, też będą miały wpływ na rok 2023. Ale mogę zapewnić, że rząd będzie w każdym przypadku pomocy, która będzie niezbędna, tworzył takie rozwiązania, które będą pomagać polskim rodzinom" - zapewnił Müller.

Omawiając działania rządu w ciągu mijającego roku, mówił, że w styczniu rząd starał się zabezpieczyć pomoc dla chorych na Covid-19 oraz przeprowadzić dalsze szczepienia, a w lutym rząd zdecydował się na stworzenie tarczy antyinflacyjnej w reakcji na pierwsze szantaże gazowe ze strony Władimira Putina. Müller wskazywał, że wówczas wprowadzono m.in. zerową stawkę VAT na podstawowe produkty spożywcze, a także obniżony VAT na gaz ziemny, na energię elektryczną, na ciepło systemowe czy paliwa.

Rzecznik rządu podkreślił, że po napaści Rosji na Ukrainę, Polacy pomagali uchodźcom, a rząd przygotował pomoc humanitarną, a także stworzona została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy oraz zapewniono wsparcie finansowe dla Polaków, który pomogli Ukraińcom uciekającym przed wojną. Zwracał też uwagę na ofensywę dyplomatyczną Polski na rzecz wsparcia Ukrainy i przyjęcia jak najszerszych sankcji wobec Rosji.

Müller podkreślił też, że tuż przed wybuchem wojny, rząd przyjął projekt ustawy o obronie ojczyzny, następnie uchwalił tę ustawę Sejm. Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że w 2015 r. wydatki na obronność wynosiły 37 mld zł, a w 2023 r. mają wynosić 97,4 mld zł.

Rzecznik rządu dodał, że z uwagi na rosnącą inflację, w marcu i kwietniu rząd zdecydował się na kolejny projekt obniżający podatki, z 17 do 12 proc. Zwrócił też uwagę na wprowadzenie wakacji kredytowych dla tych, którzy spłacają złotówkowe kredyty hipoteczne.

Wśród innych działań rządu, w kolejnych miesiącach, Müller wymieniał m.in. rządowy fundusz inwestycji strategicznych o wartości 30 mld zł skierowany do samorządów; wprowadzenie dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł; wypłacenie seniorom 14. emerytury i waloryzację rent i emerytur, a także podniesienie minimalnego wynagrodzenia.

Rzecznik rządu podkreślał też znaczenie strategicznych inwestycji takich jak gazociąg Baltic Pipe dla bezpieczeństwa w zakresie dostaw gazu. Dodał, że w czwartym kwartale roku, przyjęto tzw. ustawę węglową ułatwiającą dystrybucję tego surowca, a także określono maksymalny limit cen energii i gazu.