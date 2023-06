Rzecznik rządu: 5,1 proc. w maju - to najniższe bezrobocie w historii Polski

Z danych GUS wynika, że maju stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc. To najniższe bezrobocie w historii Polski - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. To pokazuje, że rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały w kraju, przyniosły dobry efekt - ocenił.

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w czasie poniedziałkowego briefingu prasowego, że mamy najniższą w historii Polski stopę bezrobocia.

"Główny Urząd Statystyczny podał informację dotyczącą danych w tym zakresie. W maju stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc., zaś miesiąc temu było to 5,2 proc." - powiedział Müller.

Jak zaznaczył, "to pokazuje, że rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały w Polsce, w szczególności w okresie covidowym - kwestie związane z tarczami finansowymi, tarczami antykryzysowymi - przyniosły dobry efekt w postaci bardzo niskiego bezrobocia, najniższego w historii Polski".

"To, co było zmorą przez wiele lat, dziś na szczęście jest już za nami" - ocenił.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że "czasy kryzysowe związane z covidem, z wojną na szczęście nie wpłynęły negatywnie na stopę bezrobocia w Polsce". "Polskie firmy i polscy pracownicy bardzo dobrze sobie radzą w tym obszarze" - ocenił Müller.

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce i w Czechach w kwietniu wyniosła 2,7 proc.

"(W przypadku) statystyk Eurostatu jest inna klasyfikacja, jeśli chodzi o wysokość procentową, bo nieco inaczej się liczy wysokość bezrobocia w tych klasyfikacjach" - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu. "Stopa bezrobocia 2,7 proc. plasuje nas z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej razem z Czechami"; "pod tym wzgląd jesteśmy liderami" - ocenił.

"Rozwiązania finansowe i podatkowe powodują, że Polska jest dobrym miejscem do tworzenia nowych zakładów pracy, co zresztą udowadniają kolejne dobre informacje dotyczące inwestycji w Polsce" - dodał.