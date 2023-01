Rzecznik rządu: 610 tys. dzieci skorzystało z rodzinnego kapitału opiekuńczego

Już 610 tys. dzieci skorzystało z rodzinnego kapitału opiekuńczego. W ramach programu wypłacono do tej pory 3,5 mld zł – poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że kontynuowane są także działania związane z rozwojem opieki żłobkowej.

Rzecznik rządu na konferencji prasowej przypomniał, że mija rok od uruchomienia programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza. Program wszedł w życie 1 stycznia 2022 r.

"Już 610 tys. dzieci skorzystało ze wsparcia z programu, a wypłaciliśmy 3,5 mld zł" - przekazał Müller.

Podkreślił, że to kolejny filar działań polskiego rządu w zakresie wsparcia rodzin. Wskazał, że kontynuowane są także działania związane z dopłatami do żłobków i z budową infrastruktury żłobkowej.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że w ostatnich latach wzrasta liczba miejsc w placówkach opieki nad najmłodszymi dziećmi. Przypomniał o zapowiedzianej przed kilkoma tygodniami nowej odsłonie programu "Maluch plus". Dzięki niej w najbliższych latach przybędzie kolejne 100 tys. nowych miejsc w żłobkach.

Dla tych dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym - np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku - możliwe jest dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Maksymalna wysokość takiego dofinansowania wynosi 400 zł.

Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. Co miesiąc ZUS wypłaci kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu, wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.