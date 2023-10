Rzecznik rządu: 661 osób ewakuowano specjalnymi lotami z Izraela do Polski

Z Izraela do Polski specjalnymi samolotami ewakuowano 661 osób – poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Dopóki będzie taka potrzeba, te loty będą realizowane - zapewnił.

"515 osób już zostało ewakuowanych, 146 kolejnych osób rozpoczęło lot do Polski, czyli 661 osób jest już poza Izraelem. Akcja jest kontynuowana" - powiedział w TVP1 rzecznik rządu. Dodał, że osoby, które się zgłaszają będą stopniowo ewakuowane do Europy.

Pytany, ile osób czeka na ewakuację, rzecznik stwierdził, że trudno to powiedzieć, gdyż cześć osób korzysta także z rejsowych połączeń. "My deklarujemy, że dopóki będzie taka potrzeba, te loty będą realizowane" - zaznaczył rzecznik rządu.

Odnosząc się do uwagi, że w niektórych kręgach rząd jest krytykowany za działania dotyczące sytuacji w Izraelu, Müller odparł, że "jak był kryzys związany z Izraelem za czasów Donalda Tuska, to o ile dobrze pamięta, nie realizowano żadnych lotów rządowych w tamtym czasie".

"Jeżeli ktoś dzisiaj takie coś mówi, to robi to celowo, by dezawuować działania. Widziałem, że niektórym się nie podoba, że to wojsko realizuje loty. Właśnie po to jest wojsko, po to jest rząd, by w takich sytuacjach reagować. Reagujemy. Niech mi ktoś wskaże państwo w Europie, które zareagowało lepiej w tej sytuacji" - stwierdził.

W sobotę rano na Izrael rozpoczął się atak muzułmańskiego Hamasu. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. W niedzielę po południu izraelskie wojsko poinformowało, że przeprowadza zmasowane ataki lotnicze na cele w Autonomii Palestyńskiej, gdzie ukrywać się mają bojownicy Hamasu. W nocy z niedzieli na poniedziałek wojsko izraelskie poinformowało, że nadal prowadzi naloty powietrzne w Strefie Gazy.

W MSZ działa centrum operacyjne, które uruchomiło infolinię, aby przyjmować zgłoszenia i udzielać informacji. Działają dwa numery infolinii: w Polsce + 48 22 523 88 80 oraz w Izraelu + 972 372 53 111. Dostępny jest także adres e-mail: ewakuacja@msz.gov.pl.