Rzecznik rządu: ambitny budżet jest niezbędny, aby zabezpieczyć się przed rosyjską agresją

Budżet ambitny jest możliwy, a teraz niezbędny, aby zabezpieczyć się przed rosyjską agresją - powiedział rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. Dodał, że projekt budżetu na 2023 r. przewiduje zwiększenie wydatków na armię do ponad 97 mld zł w 2023 r. i dodatkowe 30-40 mld zł na specjalny fundusz uzbrojenia.

Rzecznik rządu zapytany we wtorek w TVP Info o projekt budżetu na 2023 r. odpowiedział, że jego realizacja jest możliwa, dlatego że rząd od lat uszczelnia system podatkowy, zablokował funkcjonowanie mafii VAT-owskich i o ponad 80 proc. zmniejszył lukę VAT-owską. W 2015 r. - przypomniał - budżet państwa wynosił 289 mld zł, natomiast w 2023 r. ma wynieść 604 mld zł. "Dlatego budżet ambitny jest możliwy, a teraz, w tych okolicznościach, niezbędny" - powiedział wskazując, że w żywotnym interesie Polski jest, aby zabezpieczyć się przed rosyjską agresją, która "nie jest wymysłem, scenariuszem science fiction, tylko scenariuszem, który jest możliwy, gdyby Ukraina przegrała wojnę".

Zdaniem Müllera, gdyby Ukraina przegrała wojnę, następnym celem będą kraje bałtyckie i Polska, która jest w największym od dziesięcioleci niebezpieczeństwie. "Musimy być do tego gotowi. Dlatego historycznie wysokie nakłady na zbrojenia" - powiedział.

Przypomniał, że projekt budżetu przewiduje zwiększenie wydatków na armię z ok. 58 mld zł w 2022 r. do ponad 97 mld zł w 2023 r. i dodatkowe 30-40 mld zł na specjalny fundusz uzbrojenia. "Polskie bezpieczeństwo jest i będzie dużo większe, dzięki nakładom, które my wskazujemy" - zapewnił.

Mówiąc o inflacji prognozowanej w projekcie budżetu na 2023 r. na poziomie 9,8 proc. wskazał, że kalkulacje obarczone są pewnym ryzykiem. Jako przykład podał budżet na 2022 r., który był projektowany przed rosyjską agresją na Ukrainę, która wywołała szok na rynku energetycznym i przerwała łańcuchy dostaw. "Z tego powodu inflacja oszalała w skali globalnej" - dodał. Stwierdził, że inflacja może być nieco niższa, ale rząd przyjął jej ostrożną wersję.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza o przyszłość programów społecznych zapewnił, że zapowiadane i ustawowo umocowane programy społeczne zostaną zachowane. Jako przykłady wskazał programy "Rodzina 500+", Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 13. emeryturę.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 r., który przewiduje, że w 2023 wydatki wyniosą 669 mld zł, dochody 604,4 mld zł, a deficyt ok. 65 mld zł.