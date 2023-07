Rzecznik rządu: będziemy apelować do opozycji o sprzeciw ws. dalszych prac nad paktem migracyjnym w PE

Chcielibyśmy, aby podczas jutrzejszego spotkania w KPRM wszystkie siły polityczne w jednoznaczny sposób wyraziły sprzeciw wobec pakietu migracyjnego. Będziemy apelować jednoznaczny sprzeciw w ramach prac w Parlamencie Europejskim, gdzie ten projekt będzie procedowany - mówił rzecznik rządu Piotr Müller

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na czwartek na godz. 11 do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. migracji. "Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - napisał na Twitterze.

"Skuteczne działania PiS uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić" - dodał szef rządu.

Do zaproszenia premiera na konferencji odniósł się rzecznik rządu. "Chcielibyśmy, aby wszystkie siły polityczne w jednoznaczny sposób wyraziły sprzeciw wobec pakietu, który zakłada realizację przymusowych relokacji migrantów, którzy docierają nielegalnie do Unii Europejskiej" - powiedział. "W tej chwili taki projekt jest procedowany w ramach legislacji unijnej. Jest propozycja propozycja Parlamentu Europejskiego, która zakłada, że te relokacje będą przymusowe. Tam w ogóle nie ma mowy o możliwości +wykupienia się+ z tego mechanizmu" - dodał.

"Jest jeszcze druga propozycja, która dodatkowo nakłada kary finansowe dla tych krajów, które nie zrealizują tego typu obowiązków" - mówił i dodał, że chodzi o kwotę 22 tysięcy euro za nieprzyjęcie migranta. "Jak inaczej nazwać ten mechanizm, jak nie mechanizmem przymusowym, skoro za niezrealizowanie tych zobowiązań grożą kary finansowe?" - pytał.

Müller przywołał słowa unijnej komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, która odwiedziła we wtorek włoską wyspę Lampedusę, na którą przybywają setki migrantów z Afryki Północnej, i oświadczyła podczas konferencji prasowej, że "jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację +migrantów+ musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim".

"To przeczy tej tezie, którą niedawno powtarzał Donald Tusk, Platforma Obywatelska, że to jest rzekomo mechanizm nieprzymusowy, tylko dobrowolny, że nie ma mowy o żadnych mechanizmach przymusowych ze strony Unii Europejskiej" - ocenił rzecznik. "Niestety te propozycje są na stole legislacyjnym w Unii Europejskiej, w tej chwili przechodzą do prac w Parlamencie Europejskim i dlatego pan premier Mateusz Morawiecki poprosił o konsultacje między klubami parlamentarnymi w polskim parlamencie, aby wspólne stanowisko w tym zakresie przedstawić, a jednocześnie też zaapelować do przedstawicieli opozycji o wspólne, jednoznaczne słowa sprzeciwu w ramach prac w Parlamencie Europejskim, a tam właśnie ten akt prawny będzie dalej procedowany" - dodał.

Müller podkreślił, że po spotkaniu z przedstawicielami opozycji będą wydawane dalsze komunikaty.

30 czerwca na konferencji po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 roku ws. relokacji, Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018.

Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 roku mówią wyraźnie, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.