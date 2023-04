Rzecznik rządu: będziemy rozwijać i wzmacniać sektor zbrojeniowy

Będziemy rozwijać i wzmacniać sektor zbrojeniowy, bo nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak długo sami będziemy się mogli bronić w przyszłości; dlatego rząd przyjął m.in. Narodowy Program Amunicyjny i weszła w życie Ustawa o obronie Ojczyzny - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu pytany był m.in. o środową zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że w zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach (woj. śląskie) będą produkowane armatohaubice Krab. "W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Krab. (...) O to zabiegali pracownicy, zabiegało kierownictwo, zabiegało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku" - zapowiedział premier Morawiecki.

Müller, pytany kiedy rozpocznie się produkcja, odparł, że szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony, więc nie poda obecnie żadnych konkretnych dat. "Natomiast decyzje dotyczące dofinansowywania poszczególnych zakładów zbrojeniowych w Polsce, jak państwo wiecie, ogłaszaliśmy już jakiś czas temu" - dodał.

Rzecznik rządu pytany był też, czy zapowiedź premiera to reakcja na wtorkowe słowa szefa PO Donalda Tuska wypowiedziane podczas posiedzenia klubu KO w Rzeszowie. Lider PO powiedział wówczas m.in. że "ludzie zastanawiają się, dlaczego rząd PiS uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze, niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce, w Stalowej Woli armatohaubice" Krab.

"Oczywiście jesteśmy szybcy, jeśli chodzi o reakcje na różnego rodzaju wydarzenia. Ale to nie Donald Tusk nas inspiruje, przepraszam, do działań w sektorze zbrojeniowym, tylko my mamy taką filozofię działania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski" - odpowiedział Müller.

"Donald Tusk kiedyś obiecywał w różnych zakładach różne działania, jeśli chodzi o produkcję sprzętu. Później się okazywało, że jednak te zakłady likwiduje, prywatyzuje. To jest ta zasadnicza różnica. My uważamy, że w sektorach strategicznych państwo musi posiadać większość udziałów" - powiedział rzecznik rządu, dodając, że ma na myśli te spółki, "które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa", m.in. energetyczne i zbrojeniowe.

"Oczywiście, możemy współpracować z prywatnymi partnerami, to zawsze też korzystne. Ale państwo musi mieć w rękach instrument aktywnego działania w przypadku zagrożenia" - wskazywał.

Dlatego - przypomniał - rząd powołał Narodowy Program Amunicyjny. "Będziemy rozwijać i wzmacniać sektor zbrojeniowy, bo nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak długo sami będziemy się mogli bronić w przyszłości. Dlatego Ustawa o obronie Ojczyzny, którą przygotował pan prezes (PiS) Jarosław Kaczyński z (wicepremierem), ministrem (obrony narodowej) Mariuszem Błaszczakiem, która umożliwia szereg zakupów zbrojeniowych" - wyliczał.

"Właśnie dzięki temu, że udało się uszczelnić system finansowy, zamknąć proceder kradzieży VAT z wielu miejsc, (...) dodatkowe środki finansowe powodują, że możemy zabezpieczyć Polskę" - podkreślił rzecznik rządu.

Pod koniec marca na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Narodowy Program Amunicyjny, który ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji artyleryjskiej.

Ustawa o obronie Ojczyzny weszła w życie 23 kwietnia 2022 r.; reguluje m.in. kwestie organizacji modernizacji technicznej wojska, jego finansowania, a także formy służby wojskowej i zasady jej pełnienia.