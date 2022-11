Rzecznik rządu: błędne informowanie o zdarzeniu w Przewodowie mogłoby wywoływać konsekwencje krajowe i międzynarodowe

Błędne informowanie mogłoby wywoływać gigantyczne konsekwencje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego skupialiśmy się na tych faktach, które były możliwe do podania - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, nawiązując do sposobu informowania o zdarzeniu w Przewodowie.

Rzecznik rządu część swojej wypowiedzi na konferencji prasowej poświęcił szybkości informowania o wydarzeniach w Przewodowie, gdzie w wyniku upadku rakiety zginęły dwie osoby.

"W komunikacji ważne jest, aby podawać informacje, które są sprawdzone i zweryfikowane" - powiedział rzecznik.

"W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wydarzeniem bezprecedensowym w historii Polski, w związku z tym naszym celem było to, aby podawać państwu informacje wyłącznie zweryfikowane, które są potwierdzone przez nasze służby i skonsultowane z instytucjami państwowymi i partnerami międzynarodowymi" - mówił rzecznik rządu.

"W dniu, w którym doszło do tragicznego wydarzenia informowaliśmy państwa w tym zakresie, w jakim to wtedy było możliwe, o wszelkich informacjach, które są już znane i które są zweryfikowane" - zaznaczył. "Błędne informowanie mogłoby wywoływać gigantyczne konsekwencje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego skupialiśmy się na tych faktach, które były możliwe do podania" - podkreślił Müller.

Przyznał, że podawane informacje powinny być szybkie, ale i sprawdzone. "Zawsze staramy się, aby można było je podać jak najszybciej, ale jest to możliwe dopiero wtedy, kiedy to będzie zweryfikowane" - przekonywał rzecznik rządu.

Zwrócił uwagę, że instytucje międzynarodowe dobrze oceniły polską strategię informacyjną po zdarzeniu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg - jak dodał - "wprost mówi, że sojusznicy NATO i Polska zareagowali w spokojny i skoordynowany sposób".

Zdaniem rzecznika rządu, z opinii sekretarza generalnego NATO wynika, że "reagowanie na takie sytuacje, to umiejętność znalezienia równowagi między szybkością, zdecydowaniem i spokojem oraz unikaniem niepotrzebnej eskalacji". "Chcielibyśmy wszyscy, abyśmy mogli jak najszybciej informacje podawać, ale zawsze muszą mieć one charakter zweryfikowany" - powtórzył Müller.