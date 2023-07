Rzecznik rządu: deklaracja o podniesieniu 500+ do 800 zł od stycznia przyszłego roku - aktualna

Nasza deklaracja o podniesieniu świadczenia 500+ do poziomu 800 zł od stycznia przyszłego roku jest aktualna; są już na to zabezpieczone środki finansowe na przyszły rok i mamy nadzieję, że zamkniemy prace parlamentarne możliwie szybko - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik pytany był o wpływ programu 500+, który ma zostać podniesiony do poziomu 800 zł miesięcznie na dziecko, na demografię i kwestię ubóstwa wśród dzieci. "Ten program wyrównał szanse społeczne w wielu obszarach Polski - i to jest jego główne zadanie. Druga sprawa, że jego podwyższenie jest możliwością większych szans edukacyjnych dla dzieci. To jest inwestowanie w przyszłe pokolenia" - powiedział w odpowiedzi rzecznik rządu.

Jak ocenił, dzięki zwiększeniu wypłacanej kwoty do poziomu 800 zł "będzie można większe środki finansowe przeznaczać na dodatkowe zajęcia, dodatkowe kształcenie dla dzieci, ich pasje, rozwój sportowy i tak dalej". "Oczywiście, wszyscy krytycy, którzy odnoszą się do kwestii demografii, muszą wiedzieć doskonale, że akurat na tę kwestię wpływa wiele różnych czynników. Nikt nie może stwierdzić natomiast, że program 500+ czy 800+ wpływa negatywnie na demografię. Życzylibyśmy sobie oczywiście, by wyniki demograficzne były lepsze, ale na to wpływa wiele różnych czynników, jak choćby dostęp do przedszkoli czy żłobków" - powiedział.

"Pokazywałem na konferencji prasowej dane dotyczące miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ta mapa miejsc, gdzie ta możliwość opieki nad dziećmi się poprawia, jest w tej chwili bardzo mocno rozbudowywana, i to są też kolejne zabiegi, które mają spowodować, że te dane demograficzne będą lepsze" - dodał.

"Planujemy przyjęcie tego projektu na tym posiedzeniu Sejmu; później projekt trafi do Senatu. Mamy nadzieję, że zamkniemy te prace parlamentarne możliwie szybko, tak by od 1 stycznie przyszłego roku program 500+ przekształcił się w program 800+. Co do zasady nie planujemy w tym projekcie żadnych poprawek o charakterze takich zasadniczych zmian. Nasza deklaracja, że jesteśmy gotowi na podwyższenie tego programu właśnie od 1 stycznia jest aktualna, są już na to zabezpieczone i wskazane w ramach finansowych na przyszły rok środki finansowe" - zadeklarował również rzecznik rządu.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Projekt ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w czwartek, 6 lipca.

Zgodnie z projektem zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.