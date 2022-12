Rzecznik rządu do Rafała Trzaskowskiego: budżet Warszawy trzeba umieć wykorzystać

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie jest dobrym zarządcą największego miasta w Polsce. Budżet Warszawy jest dużo większy, niż mu się wydaje, ale trzeba umieć go wykorzystać w rozsądny sposób - podkreślił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller na piątkowej konferencji prasowej poinformował, że w zeszłym tygodniu samorządy dostały trzecią i ostatnią w tym roku transzę dodatkowych środków finansowych. Przypomniał, że ogólnie na konta samorządów wpłynęło dodatkowo 13,7 mld zł. Trzecia rata wynosiła 4,5 mld zł.

Jak podkreślił, te pieniądze trafiają do gmin, powiatów, miast i samorządów wojewódzkich, aby mogły prowadzić dodatkowe inwestycje.

"Chciałbym też obalić pewne mity, bo niektóre duże miasta twierdzą, że te środki finansowe, które dodatkowo do nich trafiają, nie są środkami dużymi" - powiedział rzecznik rządu. Jak wyliczał, do Warszawy trafiło ponad 850 mln zł, do Gdańska 130 mln zł, do Wrocławia 207 mln zł, a do Krakowa 250 mln zł.

Müller porównywał też dochody stolicy z 2022 roku do jej dochodów w roku 2015. Podkreślił, że w 2022 roku będą one wyższe o prawie 2,6 mld zł. W 2015 roku wynosiły 4,9 mld zł, a w 2022 roku - 7,5 mld zł.

Jak zaznaczył, prezydent Warszawy skierował z kolei pismo do rządu, w którym prosi o dodatkowe środki, twierdząc, że dochody miasta są w bardzo trudnej sytuacji. "Z tego, co widzę, to jednak to jest różnica na plus w stosunku do 2015 roku" - dodał.

"Problemem Warszawy jest natomiast to, że często jednak jest tak, że te dochody, które są zapisane w budżecie miasta, zabudżetowane projekty inwestycyjne w danym roku budżetowym, nie są realizowane" - powiedział rzecznik rządu.

Müller ocenił, że jest tak, ponieważ "Rafał Trzaskowski nie jest niestety skutecznym zarządcą największego miasta w Polsce". "Z roku na rok przesuwa inwestycje nie ze względu nawet na brak środków finansowych, tylko ze względu na brak dobrej koordynacji inwestycyjnej, postępowań przetargowych, środowiskowych itd." - powiedział.

"Panie prezydencie Trzaskowski, zachęcam do tego, żeby porównać swój budżet 2015 i 2022, czy 2023. Zapewniam pana, że jest dużo, dużo większy, niż panu się wydaje, tylko trzeba w rozsądny sposób umieć go wykorzystać" - powiedział Piotr Müller.