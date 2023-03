Rzecznik rządu: dostawa kolejnych polskich Leopardów dla Ukrainy w ciągu kilku tygodni

Dostawa kolejnych polskich czołgów Leopard dla Ukrainy odbędzie się w ciągu kilku tygodni - poinformował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas wizyty w Kijowie w rocznicę rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji, premier Mateusz Morawiecki poinformował o przekazaniu Ukrainie czterech pierwszych polskich czołgi Leopard 2A4 i zapowiedział, że wkrótce zostaną przekazane kolejne. Poinformował również, że Polska przekaże też czołgi PT-91. "Kolejnych 60 czołgów przyjedzie na Ukrainę" - powiedział wówczas premier.

Müller został zapytany w czwartek w Radiu Wnet, czy jest harmonogram przekazywania kolejnych polskich Leopardów na Ukrainę. Podkreślił, że Polska była pierwszym lub jednym z pierwszych krajów, które przekazała swoje czołgi i będzie kontynuować te dostawy na tyle, na ile pozwolą możliwości logistyczne, wyposażenia i szkolenia.

Pytany, czy to jest kwestia tygodni czy miesięcy, odpowiedział, że to kwestia tygodni. "Na pewno jest to kilka tygodni" - dodał. Dopytywany, czy czternaście polskich Leopardów znajdzie się na Ukrainie, odparł: "Tak, jestem przekonany, że to będzie w ciągu kilku tygodni".

11 stycznia we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Pod koniec stycznia Niemcy - które są producentem tych czołgów - zgodziły się na dostawę Ukrainie czołgów Leopard 2. Jak informowało ministerstwo obrony Niemiec, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4 (Polska ma przekazać 14 czołgów), a Niemcy - wśród donatorów wersji 2A6.