Rzecznik rządu: jednoznacznie popieraliśmy akcesję Szwecji do NATO

Zgoda Turcji na przystąpienie Szwecji do NATO to bardzo dobra informacja, jednoznacznie popieraliśmy akcesję Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

W poniedziałek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO.

Rzecznik rządu powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że informacja o zgodzie na dołączenie Szwecji do Sojuszu to bardzo dobra informacja. "My jednoznacznie popieraliśmy akcesję Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego, a tak jak wiemy, Finlandia już ten proces zakończyła" - powiedział Müller.

Poza Turcją poszerzenia Sojuszu o Szwecję nie ratyfikował jeszcze parlament Węgier - władze tego kraju zapewniały, że zrobią to, gdy swój sprzeciw wycofa Ankara. "Węgry dały jasno do zrozumienia, że nie będą ostatnim krajem, który ratyfikuje wniosek Sztokholmu" - powiedział w poniedziałek Stoltenberg.

Szwecja i Finlandia złożyły wnioski akcesyjne do NATO w ubiegłym roku w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. Finlandia dołączyła do Sojuszu w kwietniu bieżącego roku. Wniosek danego kraju musi zostać zaakceptowany przez wszystkich 31 członków NATO.