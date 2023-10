Rzecznik rządu: jeśli Platforma Obywatelska przegra wybory, będzie chciała podważyć ich wynik

Jeśli Platforma Obywatelska przegra wybory, będzie chciała podważyć ich wynik - powiedział w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Mówił, że sytuacja pod kątem kontroli wyborów jest najlepsza od 1989 roku.

Müller był pytany, czy nie obawia się, że po ewentualnym zwycięstwie PiS w wyborach, ze strony opozycji będą próby podważenia wyników lub sugestie o sfałszowaniu wyborów.

"Mam takie wrażenie, że taki wariant jest przygotowywany, to znaczy nakręcana jest taka atmosfera, która miałaby podważać wynik wyborczy" - odpowiedział rzecznik rządu.

Wskazywał, że zmieniony został Kodeks wyborczy i wprowadzone zostały diety dla mężów zaufania, właśnie po to, żeby było jak najwięcej osób kontrolujących wybory i aby nie było wątpliwości, co do ich przebiegu.

"Sytuacja pod kątem kontroli wyborów jest najlepsza w ogóle od kiedy były wybory po 1989 roku (...). Platforma Obywatelska, jeżeli przegra wybory, moim zdaniem, będzie chciała podważyć ich wynik, tak uważam" - powiedział rzecznik rządu.

Odpowiadając na kolejne pytanie o referendum, wskazał, że zmieniły się nastroje, co do chęci wzięcia udziału w nim. "Jeszcze kilka tygodni temu sondaże wskazywały, że jest trochę poniżej 50 procent osób, które są zainteresowane (wzięciem udziału w referendum), teraz widzę , że jest powyżej 50 procent" - powiedział Müller.

15 października - w dniu wyborów parlamentarnych - odbędzie się referendum, w którym zostaną zadane pytania: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" oraz "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".