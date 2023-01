Rzecznik rządu: jestem spokojny, że poprawki Senatu, które szkodziłyby noweli o SN, zostaną odrzucone

Jestem spokojny, że poprawki Senatu, które szkodziłyby noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, zostaną odrzucone; jest też deklaracja Solidarnej Polski, że wspólnie odrzucimy te poprawki, które rozszerzałyby działanie ustawy - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Według jej autorów ma ona wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa trafi do prac w Senacie. W piątkowym głosowaniu żadna z 14 poprawek opozycji nie uzyskała poparcia.

Na konferencji prasowej w poniedziałek Müller został zapytany o prace w Senacie nad uchwaloną w piątek przez Sejm nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. "Oczywiście czekamy na to, aż Senat będzie procedował, ale jestem spokojny o to, że poprawki Senatu, które by szkodziły temu projektowi będą odrzucone" - stwierdził.

"Tutaj jest jasna deklaracja Solidarnej Polski, że te poprawki, które by rozszerzały działanie ustawy i mogłyby powodować na przykład anarchizację funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, będą wspólnie z Solidarną Polską odrzucone" - dodał.

Pytany o słowa Szymona Hołowni, który ocenił, że ewentualne odrzucenie noweli przez Senat w całości mogłoby spowodować kryzys w koalicji rządowej wobec sprzeciwu Solidarnej Polski dla odrzucenia senackiego weta, Müller stwierdził, że "w tej chwili widzimy kryzys w ramach tej jeszcze niezjednoczonej opozycji" nawiązując do faktu, że w głosowaniu nad nowelą w Sejmie Polska 2050 Hołowni była przeciw, podczas gdy większość pozostałych posłów opozycji - z KO, Lewicy i PSL - wstrzymała się od głosu.

"Nic nie wskazuje na to, żeby to była zjednoczona opozycja w przyszłości. Wczoraj w jednym z programów poseł Gawkowski z Lewicy wspomniał o tym, że +Szymon Hołownia po prostu wszystkich z opozycji oszukał+ - zapowiadał, że będzie głosował tak samo jak inni przedstawiciele opozycji, a ostatecznie zrobił inaczej, a swoich partnerów z opozycji nawet nie poinformował. Więc podzielona pozycja też dzisiaj się kłóci, jak dzisiaj zagłosować" - powiedział rzecznik rządu.

Müller dodał, że Szymon Hołownia "zamiast zastanowić się, co jest dobre dal Polski, to zastanawia się, jak obalić rząd".

Rzecznik rządu był też pytany czy planowane są zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie jej kształtu i powoływania. "Nie rozważamy takich zmian" - powiedział Müller. Jak dodał, polska konstytucja mówi o tym, że "tego typu procedury są regulowane na poziomie ustawowym". "Ustawodawca uregulował w jakiś sposób - powołuje się KRS w ramach tej swobody regulacyjnej, która wynika z konstytucji i oczywiście w ramach ograniczeń wynikających z konstytucji" - powiedział.

Dodał, że podobnie jak w innych krajach jest to regulacja wewnętrzna i że niektóre kraje mają podobne rozwiązania legislacyjne jak Polska. Jak zaznaczył, tam nie stanowi to żadnego zarzutu.

Projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie w połowie grudnia ubiegłego roku. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.