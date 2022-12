Rzecznik rządu: jestem zdziwiony wetem prezydenta do noweli Prawa oświatowego

Jestem zdziwiony wetem prezydenta do noweli Prawa oświatowego; ustawa gwarantowała rodzicom i instytucjom państwowym realizację konstytucyjnej zasady wolności co do kwestii związanych z wychowaniem - mówił w niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, regulującej m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającą nadzór kuratorów, a także wprowadzającą zmiany w edukacji domowej. W jego ocenie, mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu.

Na antenie TVP Info rzecznik rządu stwierdził w niedzielę wieczorem, że krytycznie ocenia weto prezydenta do noweli Prawa oświatowego. "Jestem szczerze mówiąc zdziwiony, choć, oczywiście pan prezydent ma prawo stosować weto" - powiedział Müller.

Jego zdaniem nowela Prawa oświatowego w żaden sposób nie zagrażała funkcjonowaniu szkół. "Wręcz przeciwnie, de facto gwarantowała rodzicom i instytucjom państwowym realizację konstytucyjnej zasady wolności co do kwestii związanych z wychowaniem, czyli niemożności narzucenia przez jakieś organizacje elementów wychowawczych, którego by sobie rodzice nie życzyli" - powiedział rzecznik rządu.

Szef MEiN Przemysław Czarnek zapowiedział już przygotowanie "lex Czarnek 3.0."