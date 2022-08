Rzecznik rządu: jesteśmy w kontrze do polityki zakładającej ignorowanie potrzeb społecznych

Jesteśmy w kontrze do polityki, która zakładała ignorowanie potrzeb społecznych; plany polityki potencjalnej koalicji opozycji, jak: przycinanie dodatków społecznych i zwijanie Polski lokalnej to coś, czego rząd PiS nie będzie realizował - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas środowej konferencji prasowej Müller pytany był o wpis na Twitterze ekonomisty, publicysty, byłego ministra przekształceń własnościowych (1990-1991) Waldemara Kuczyńskiego: "Albo inflacja wygaśnie sama, albo rząd będzie musiał powtórzyć operację +balcerowiczowską+. Usunięcie z obiegu masy pieniędzy, zahamowanie wzrostu, spadek stopy życiowej i wzrost bezrobocia". "Inflacja już 16,1. Idziemy ku temu" - napisał w środę Kuczyński.

Piotr Müller pytany, czy rząd "skorzysta z takich złotych rad", odparł: "Myślę, że to jest tylko zapowiedź, że tak powiem, polityki rządu potencjalnej koalicji Platformy Obywatelskiej, SLD, PSL, być może Konfederacji. Nie wiem, w jakim układzie politycznym chcieliby rządzić".

"Natomiast nam polityka prof. (Leszka) Balcerowicza jest obca. Jesteśmy w kontrze do tej polityki, polityki, która zakładała, że można ignorować potrzeby społeczne, że kosztem biedniejszych mogą bogacić się ci, którzy i tak są już zamożniejsi. Ta polityka prof. Balcerowicza, ale również prowadzona przecież na początku lat 90. przez ROAD (Ruch Obywatelski - Akcja Demokratyczna), KLD (Kongres Liberalno-Demokratyczny), osoby związane z tymi samymi politykami, co (szef PO) Donald Tusk, to jest polityka, która nie będzie realizowana za naszych czasów" - zaznaczył rzecznik rządu.

"Ale myślę, że tu w trafny sposób pan Kuczyński przedstawił plany opozycji, jeśli chodzi o plany rządowe - czyli właśnie: przycinanie dodatków społecznych, przycinanie polityki społecznej, zwijanie Polski lokalnej kosztem innych działań. Ale, jak mówię, dopóki rządzi PiS, taka polityka realizowana nie będzie" - oświadczył Müller.