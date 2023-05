Rzecznik rządu: jeżeli ustawa o SN okaże się konstytucyjna, to myślę, że będziemy na dobrej drodze do załagodzenia sporu z UE

Jeżeli ustawa o Sądzie Najwyższym okaże się konstytucyjna, to myślę, że będziemy na dobrej drodze do załagodzenia sporu z UE. Teraz niestety jesteśmy w zawieszeniu; mam nadzieję, że w wśród sędziów TK dojdzie do jakiejś refleksji - powiedział Programie I Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller we wtorek w radiowej Jedynce został zapytany o nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym, która została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej i gdzie oczekuje na procedowanie. Politycy PiS - autorzy ustawy- przekonywali, że jej przyjęcie będzie kluczowe dla otrzymania przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy w ramach KPO - Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Pytany, czy te środki będą, Müller wskazał, że czeka na rozstrzygnięcie TK. "Teraz jesteśmy niestety w takim obszarze zawieszenia - nie wiemy, czy ustawa jest konstytucyjna, czy niekonstytucyjna, musi to orzec Trybunał. Liczę też, że ta grupa sędziów, którzy z jakiegoś powodu przestali chcieć wykonywać swoje obowiązki (...) uzna, że są sędziami, a obowiązkiem sędziego jest udział w postępowaniach, które toczą się przed Trybunałem Konstytucyjnym. (...) Może mimo wszystko dojdzie tam do jakiejś refleksji" - stwierdził rzecznik rządu.

Jak wskazał, dalsze kroki zależą od tego, czy ustawa okaże się konstytucyjna. "Jeżeli okaże się konstytucyjna, to myślę, że będziemy na dobrej drodze, by jednak ten spór z UE załagodzić" - stwierdził. Dodał, że sędziowie TK, którzy nie chcą zajmować się ustawą, łamią ustawę o TK.

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie, czyli minimum 11 sędziów. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

TK na 31 maja wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację KPO. Przewiduje ona m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać NSA, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. W lutym tego roku wniosek o zbadanie zgodności noweli z konstytucją skierował do TK - w trybie kontroli prewencyjnej - prezydent Duda.