Rzecznik rządu: korekty emerytur i wynagrodzeń nauczycieli akademickich

Wobec emerytów i nauczycieli akademickich, których świadczenia wynoszą do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie, zostanie zastosowana korekta, dzięki której nie stracą na reformie podatkowej – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Na sobotniej konferencji prasowej Müller zapewniał, że żadna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i zarabiająca do 12 800 zł brutto "na tej reformie nie traci, zyskują natomiast emeryci i renciści".

Rzecznik, który zapowiedział wprowadzenie ustawowych korekt regulujących wypłatę świadczeń. Zadeklarował, że także wobec emerytów otrzymujących świadczenia w wysokości do 12,8 tys. zł brutto, zostanie "zastosowany mechanizm powodujący, że te świadczenia nie będą mniejsze". "Rozciągamy te przepisy, które są stosowane w przypadku umów o pracę" - dodał.

Zapewnił, że "osoby, które otrzymały niższe świadczenia w związku z obowiązującymi przepisami, otrzymają zwrot, tak, by ta ulga była stosowana od początku roku".

Odniósł się także do wynagrodzeń nauczycieli akademickich - "specyficznej grupy, która ma wyższe koszty uzyskania przychodu". "Również tam potrzebna jest drobna zmiana, która spowoduje, że faktycznie ten efekt do 12 800 zł będzie w pełni stosowany do tej grupy" - powiedział.

Jak podkreślał Müller, "sercem reformy" wprowadzonej 1 stycznia są "wyższe pensje poprzez obniżone podatki", jednak wskutek nieprawidłowości niektórym wypłacono niższe wynagrodzenia, podczas gdy powinny one być wyższe.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostało opublikowane w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Według resortu finansów dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji. Chodzi - jak wskazano - m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek, "aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym".