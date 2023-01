Rzecznik rządu: liczymy, że Niemcy ostatecznie przychylą się do koalicji państw chcącej przekazać Leopardy Ukrainie

Liczymy, że Niemcy ostatecznie przychylą się do koalicji państw chcącej przekazać czołgi Leopard Ukrainie; zmieniły już zdanie w sprawie Patriotów i innego sprzętu. W tej chwili budujemy taką koalicję, formalności będziemy realizować, gdy będzie ona gotowa - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w Sejmie.

Podczas rozmowy z mediami w Sejmie w piątek Müller został zapytany o deklarację ze strony Polski o przekazaniu Ukrainie czołgów niemieckiej produkcji Leopard 2 i postawę Niemiec w tej sprawie, a także o wypowiedź niemieckiej minister obrony Christine Lambrecht, która w czwartek stwierdziła, że Niemcy nie otrzymały od Polski ani innych krajów wniosków o zgodę na przekazanie Leopardów Ukrainie.

"My w tej chwili budujemy koalicję państw, które zdecydowałyby się na taki ruch. (...)staramy się, by to była jak najszersza koalicja, wszelkie formalności będziemy realizować, gdy ta koalicja będzie już w pełni zbudowana" - oświadczył Müller.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że "Niemcy jeszcze w zeszłym roku, na przełomie lutego i marca twierdziły, że nie przekażą żadnych dodatkowego uzbrojenia - wtedy nawet to słynne 5 tys. hełmów nie zdążyło dojechać do Ukrainy". "Później zmienili zdanie, zmienili zdanie co do Patriotów i liczę, że też ostatecznie przychyla się do koalicji państw, które chciałyby wspomóc bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej" - dodał.

W środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard (10-14 wozów), w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała łącznie taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

W piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot stwierdził, że taka koalicja już funkcjonuje, a w jej skład wchodzą m.in Finlandia oraz Dania - państwa, które również posiadają Leopardy na wyposażeniu swoich armii. Czołgi te posiadają również m.in. Hiszpania, Norwegia, Szwecja oraz Niemcy.

Ponieważ Leopardy to czołgi produkowane przez Niemcy, istotna jest zgoda tego kraju na przekazanie ich państwu niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych stwierdził, że Niemcy "nie powinny stawać na drodze w tej sprawie".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził Pentagon; z kolei brytyjskie władze rozważają przekazanie swoich czołgów Challenger 2.