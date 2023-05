Rzecznik rządu: liczymy, że sytuacja na rynku pracy będzie na podobnie dobrym poziomie

Liczymy na to, że sytuacja na rynku pracy będzie na podobnie dobrym poziomie. To, co było zmorą lat 90., ale również później, czyli wysoka stopa bezrobocia na szczęście już w Polsce nie obowiązuje - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu na konferencji prasowej był pytany o szacunkowe dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące bezrobocia w Polsce. Resort podał w poniedziałek, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia wyniosła 5,3 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc.

Müller zwrócił uwagę, że według danych Eurostatu Polska zajmuje drugie miejsce, po Czechach, pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

"Liczymy na to, że sytuacja na rynku pracy będzie na podobnie dobrym poziomie. To, co było zmorą lat 90., ale również później, jeszcze przez wiele lat XXI wieku, czyli wysoka stopa bezrobocia na szczęście już w Polsce nie obowiązuje. To się udało też dzięki temu, że w okresie covidu były wygenerowane odpowiednie instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na utrzymanie miejsc pracy" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że spodziewana jest kontynuacja pozytywnych trendów na rynku pracy. "Nie widzimy negatywnych ruchów w tym obszarze" - stwierdził.

Według wstępnych danych w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 54,2 tys. osób (6,2 proc.). Najniższe bezrobocie w kwietniu zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).