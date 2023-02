Rzecznik rządu: mimo kryzysu inflacyjnego, wstrząsów geopolitycznych, nadal mamy niską stopę bezrobocia w Polsce

Mimo kryzysu inflacyjnego, wstrząsów geopolitycznych, kryzysu gospodarczego nadal mamy w Polsce bardzo niską stopę bezrobocia. To jeden z najniższych w UE poziom bezrobocia – powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

"Tarcze antykryzysowe, które były realizowane w okresie covidu spowodowały, że Polska uchroniła się przed zwiększeniem liczby osób bezrobotnych. Mimo kryzysu inflacyjnego, wstrząsów geopolitycznych, kryzysu gospodarczego nadal mamy w Polsce bardzo niską stopę bezrobocia" - powiedział Müller na konferencji prasowej.

Zauważył, że w tej chwili poziom bezrobocia, według Eurostatu, wynosi 2,9 proc. "Jest bardzo niskie, jedno z najniższych w UE. Przypomnijmy, że średnia unijna wynosi 6,1 - w związku z tym jesteśmy zdecydowanie poniżej średniej, a na tle innych krajów UE wypadamy naprawdę bardzo dobrze. Polska jest krajem o jednym z najniższych stóp bezrobocia, jeżeli chodzi o UE" - powiedział.

"Wart o tym mówić, bo ostatnio pojawiły się informacje, że są takie miejsca w Polsce, w których to bezrobocie jest wyższe. Oczywiście takie miejsca też się pojawiają, ale globalna stopa bezrobocia jest najniższa w historii naszego kraju i to pozwala, aby w tym trudnym okresie inflacyjnym jednak nie dochodziło do podwójnych problemów. Inflacja plus bezrobocie to niestety byłby niezwykle ciężki dla Polski i Polaków kryzys" - stwierdził Müller.

"Na szczęście chroniliśmy miejsca pracy w okresie covidu i do takiej sytuacji nie doszło" - dodał.