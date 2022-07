Rzecznik rządu: Na razie warianty obostrzeń nie są dyskutowane

Na razie warianty obostrzeń związanych z COVID-19 nie są dyskutowane. Natomiast dyskutujemy przede wszystkim o infrastrukturze medycznej, bo na to możemy mieć wpływ dużo wcześniej - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że obostrzenia nie będą potrzebne.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w czwartek wieczorem w Sejmie przez dziennikarzy m.in. o sytuację związaną z COVID-19. Ocenił, że dzięki szczepieniom i większej wiedzy na temat koronawirusa cały świat jest dużo lepiej przygotowany do potencjalnych wzrostów zakażeń w przyszłości.

Przypomniał, że w piątek premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z członkami Rady ds. COVID-19 na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

"Będziemy omawiać te warianty, tak, aby się upewnić, że wszystkie możliwości są przedyskutowane, że te ewentualnościowe warianty gorszych scenariuszy są również przygotowane, w szczególności w zakresie oddziałów szpitalnych, zakaźnych czy potencjalnych, choć liczę, że to nie będzie konieczne - miejsc powstawania szpitali tymczasowych" - powiedział rzecznik rządu.

Müller pytany o brane pod uwagę warianty obostrzeń stwierdził, że obecnie nie są one dyskutowane. "Natomiast dyskutujemy przede wszystkim o kwestii związanej z infrastrukturą medyczną, bo na to możemy mieć wpływ dużo wcześniej. Co do potencjalnych obostrzeń to przede wszystkim liczymy, że nie będą one konieczne" - zaznaczył. Dodał, że system szczepień cały czas jest dostępny.

Odnosząc się do powszechności testów na COVID-19 powiedział, że na razie nie ma potrzeby, aby były powszechne w tak szerokiej skali, jak wcześniej. Ocenił, że skala zachorowań nie jest tak wysoka i "ich dolegliwość nie jest taka wysoka".

Rada ds. COVID-19 jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, nauk społeczno-ekonomicznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji. Do głównych zadań Rady należy dokonywanie analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, ale także gospodarczej i społecznej w kraju. Rada prezentuje również propozycje działań dotyczące walki z pandemią.

W czwartek na stronach rządowych podano, że minionej doby badania potwierdziły 1068 zakażeń koronawirusem, w tym 144 ponowne oraz że zmarło 9 osób z COVID-19. Tydzień temu, 30 czerwca, badania potwierdziły 589 zakażeń koronawirusem, w tym 82 ponowne. Żaden pacjent z COVID-19 nie zmarł.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 019 633 przypadki. Zmarło 116 449 osób z COVID-19.

Od 16 maja obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.