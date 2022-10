Rzecznik rządu: nie ma decyzji UE ws. zawieszenia środków z polityki spójności i polityki rolnej

Nie ma żadnej decyzji Unii Europejskiej w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności i polityki rolnej dla Polski - zapewniał we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller w TVP1 odniósł się do poniedziałkowych informacji dziennika "Rzeczpospolita", że Komisja Europejska miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa".

"Nie ma żadnej decyzji Unii Europejskiej w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności czy polityki rolnej" - zapewnił rzecznik rządu. Dodał, że mówił też o tym w poniedziałek unijny komisarz Janusz Wojciechowski.

Jak zauważył, "są takie podmioty w Unii Europejskiej, niestety również osoby w Polsce, które chciałyby, żeby te środki były zawieszone, ale takiej decyzji nie ma". "Wręcz przeciwnie, jakiś czas temu umowa partnerstwa została podpisana i tak samo umowa w zakresie polityki rolnej" - zapewnił.

Dopytywany, wskazał, że "gazeta coś przewiduje, że się wydarzy, a ja mówię o tym, że to się nie wydarzyło i mam nadzieję, że się nie wydarzy". Wskazał też, że jakiś czas temu "już taka pierwsza drobna zaliczka wpłynęła do Polski, jeżeli chodzi o środki z nowej perspektywy".

Na uwagę, że w całej sprawie chodzi o Kartę Praw Podstawowych, równy dostęp do sądów niezawisłych, Müller odparł, że Polska w sensie formalnym nie jest jej sygnatariuszem, więc w tym zakresie nas nie obowiązuje. "Oczywiście Unia Europejska próbuje we wszelkich dokumentach do niej sięgać" - dodał. "Jeśli chodzi o sądownictwo, to wszyscy się zgadzamy z tym, że tego typu rozwiązania powinny obowiązywać. Uważamy, że w Polsce aktualny stan prawny powoduje, że takie gwarancje są zabezpieczone, tylko część polityków, która zaostrza te relacje pomiędzy Polską a Unią stawia tezę, że tak nie jest" - kontynuował.

Zwracał też uwagę, że jeśli chodzi o inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to są one prefinansowane z krajowych środków, a potem w przyszłości zostanie wstawiony rachunek UE.

Zdaniem Müllera są w Polsce środowiska polityczne - PO - które niepotrzebnie próbują zaostrzać atmosferę wokół środków unijnych.

Rzecznik rządu został też zapytany o wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska, że gdy zostanie on premierem fundusze z UE popłyną do Polski następnego dnia. "To pokazuje, że ten spór jest czysto polityczny. Donald Tusk podpisuje się w tej chwili pod stwierdzeniem: +To jest spór polityczny, a nie merytoryczny". Taką tabliczkę powinniśmy mu przygotować" - skomentował Müller.

Wypowiedzi Tuska udowadniają - dodał - że cała sprawa nie ma związku z oceną praworządności, tylko z polityką. "Czyli, że część urzędników w Unii Europejskiej działa na rzecz konkretnej partii politycznej, a nie zgodnie z zasadami unijnymi" - powiedział.

Pytany, czy może zadeklarować, że unijne środki popłyną do Polski po nowym roku, rzecznik odparł: "Myślę, że po ostatnich wydarzeniach jest tak, że możemy być przekonani co do tego, że Unia Europejska będzie postępowała w sposób uczciwy". "Jeżeli Unia, jej organy będą przestrzegały traktatów unijnych i przepisów, które obowiązują w Unii Europejskiej, to tak, z pewnością te środki wtedy popłyną" - dodał.

Z opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa". Oprócz wstrzymania środków na Krajowy Plan Odbudowy (24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii)- podała "Rz" - "teraz pod znakiem zapytania stoi też ponad 75 mld euro z tzw. normalnego budżetu w ramach polityki spójności". "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - pisze "Rz".

Cytowany przez "Rz" Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że "polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych". "To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać" - powiedział Lemaitre.

Również "Financial Times" cytował anonimowych urzędników KE twierdzących, że większość nowych funduszy spójności z lat 2021-2027 jest na razie niedostępna dla Polski. Nasz kraj może natomiast korzystać z funduszu spójności z lat 2014-2020. Jak twierdzi "FT" przyczyną ma być brak porozumienia między Brukselą a Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Jak relacjonuje brytyjski dziennik, zmiany dokonane w ostatnim czasie przez polski rząd KE ma uznawać za niewystarczające.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że nie wpłynęło żadne pismo z Komisji Europejskiej o zablokowaniu środków z polityki spójności i funduszy rolnych dla Polski. W jego opinii, "z jednej wyciętej z kontekstu wypowiedzi tworzy się wrażenie zablokowania całych środków unijnych dla Polski". Według niego, te doniesienia są nieprawdziwe i zmanipulowane.