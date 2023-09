Rzecznik rządu: nie pozwólmy Tuskowi i jego ekipie wrócić do władzy

Panie Donald Tusk, przedstawiciele KO i opozycji - wycofajcie się z popierania mechanizmu przymusowej relokacji oraz pomysłu likwidacji bariery na granicy polsko-białoruskiej. Bezpieczna Polska to podstawa. Nie pozwólmy Tuskowi i jego ekipie wrócić do władzy - podkreślił w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

"Nasi oponenci polityczni byli przeciw wszystkiemu co robiliśmy, by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Polski; tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Donalda Tuska" - podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński w nowym spocie PiS, wyemitowanym w sobotę w mediach społecznościowych.

Do spotu odniósł się w sobotę na platformie X (dawniej Twitter) rzecznik rządu Piotr Müller. "Panie Donald Tusk, przedstawiciele KO i opozycji - wycofajcie się z popierania mechanizmu przymusowej relokacji oraz pomysłu likwidacji bariery na granicy polsko-białoruskiej. Bezpieczna Polska to podstawa! Nie pozwólmy Tuskowi i jego ekipie wrócić do władzy" - napisał.

Do spotu odniósł się też minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Donald Tusk zrobi wszystko co każe mu Bruksela. Tylko PiS jest gwarantem bezpieczeństwa" - podkreślił minister.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.