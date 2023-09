Rzecznik rządu: nie zgodzimy się na zmiany traktatów, które będą przekazywały kolejne kompetencje na rzecz brukselskich biurokratów

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na żadne zmiany traktatów europejskich, które będą przekazywałyby kolejne kompetencje krajów członkowskich na rzecz brukselskich biurokratów - mówi PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła przemówienie o stanie Unii. Mówiła w nim m.in. o pogłębieniu integracji i poszerzeniu Unii, aby zapewnić geopolityczną wagę i zdolność do działania.

"Każdemu rozszerzeniu towarzyszyło pogłębienie stosunków politycznych. Od węgla i stali przeszliśmy do pełnej integracji gospodarczej. A po upadku żelaznej kurtyny przekształciliśmy projekt gospodarczy w prawdziwą Unię ludzi i państw" - powiedziała i zapewniała, że będzie wspierała wszystkich, którzy chcą zreformować UE, aby działała lepiej dla obywateli. "I tak, oznacza to również zmianę Europejskiej Konwencji i Traktatu - jeśli i gdzie jest to potrzebne" - wskazała von der Leyen.

Pytany o słowa von der Leyen rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na żadne zmiany traktatów europejskich, które przekazywałyby kolejne kompetencje krajów członkowskich na rzecz brukselskich biurokratów".