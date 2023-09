Niedzielna konwencja PiS-u ma zmobilizować elektorat

Sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, podczas niedzielnej konwencji je podsumujemy - powiedział w piątek w TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że będzie to typowa konwencja mobilizacyjna dla struktur partii i sympatyków PiS w całej Polsce.

W niedzielę w południe w katowickim "Spodku" odbędziesię konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Weźmie w niej udział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Również w niedzielę w południe, tyle że w Warszawie, ruszy organizowany przez Koalicję Obywatelską "Marsz Miliona Serc". Na oficjalnej stronie Platformy Obywatelskiej do udziału w marszu zaprasza przewodniczący PO Donald Tusk. Udział w marszu KO zapowiadają politycy Lewicy, natomiast liderzy Trzeciej Drogi - prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia - zaplanowali na weekend 30 września i 1 października serię spotkań z wyborcami i trasę po całej Polsce.

Podczas niedzielnej konwencji PiS nie będą przedstawiane kwestie programowe zapowiedział rzecznik rządu

W piątkowej rozmowie rzecznik rządu został pytany o to, co PiS zaprezentuje podczas niedzielnej konwencji. "Ostatnia prosta. My sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, w związku z tym nie spodziewajmy się tam typowo kwestii programowych. One będą podsumowane. Natomiast jest to typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce" - podkreślił Müller.

Pytany, czy marsz Koalicji Obywatelskiej coś przyniesie w tej kampanii, rzecznik rządu ocenił, że "to, co grozi po tym marszu, to nie jest kwestia poziomu poparcia dla PiS, tylko pytanie, czy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz nie zejdą poniżej progu wyborczego". "Płakać nikt nie będzie, jeśli PSL i Hołownia będą poniżej progu wyborczego" - dodał Müller.

Odniósł się też do spekulacji, że podczas "Marszu Miliona Serc" Rafał Trzaskowski może zostać ogłoszony kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Müllera, nie będzie miało to większego znaczenia.

Rzecznik rządu zapowiada, że PiS jeśli wygra wybory to więcej zainwestuje w program mieszkaniowy

"Chyba ostatnio jednak Rafał Trzaskowski się wycofał. Mam wrażenie, że nie chce wsiadać jako kapitan na łódź, która może utonąć, bo Tusk z chęcią by się pewnie podzielił odpowiedzialnością z prezydentem stolicy" - dodał rzecznik rządu.

Odpowiedział też na pytanie, czego można spodziewać się w nowej kadencji Zjednoczonej Prawicy. "Myślę, że to, w co należy mocniej zainwestować, to chociażby kwestie związane z programem mieszkaniowym. On akurat w tym roku się mocniej rozwija, więc efekty tego będą widoczne w następnych latach. Następną rzeczą jest konsekwentna polityka bezpieczeństwa państwa" - powiedział rzecznik rządu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.