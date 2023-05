Rzecznik rządu: niektórym mogły się nie spodobać fakty przytoczone przez pana ministra Czarnka

Niektórym mogły się nie spodobać fakty przytoczone przez pana ministra Czarnka - ocenił podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o komentarze przedstawicieli delegacji Parlamentu Europejskiego po zeszłotygodniowej wizycie w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapytany został o komentarze przedstawicieli delegacji Parlamentu Europejskiego po zeszłotygodniowej wizycie w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Według doniesień medialnych, minister Przemysław Czarnek zwrócił się do przewodniczącej delegacji, która jest Niemką, mówiąc: "Twoi przodkowie zabili mnóstwo ludzi, my jesteśmy potomkami bohaterów". Oprócz tego po spotkaniu z szefem MEiN francuska europosłanka Ilana Cicurel powiedziała, że "jego brutalność była szokująca".

"Nie zgadzam się z tym" - odpowiedział rzecznik rządu. "Z tego, co słyszałem, jakiś fragment nagrania, to faktycznie niektórym mogły się nie spodobać przytoczone fakty przez pana ministra Czarnka" - ocenił.

Rzecznik rządu dodał, że nie jest to powód do podejmowania interwencji. "Wiem, że dla niektórych fakty historyczne mogą być niewygodne, mogą też budzić naturalnie emocje po drugiej stronie, ale to tyle, co mogę powiedzieć w tym zakresie" - zaznaczył Müller.

Dopytywany wskazał na kontekst wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka. "Jeżeli ktoś zarzuca naszemu krajowi w tej chwili jakieś postępowanie w sposób nieetyczny, niepraworządny, co jest nieprawdą, to w takim razie rozumiem, że dyskusja była emocjonalna i takie rzeczy mogły się pojawić" - powiedział. Zakończył mówiąc, że minister też jest człowiekiem.

W ubiegłym tygodniu członkowie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego podczas trzydniowej wizyty w Polsce spotkali się m.in. z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim, wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem, a także z mediami czy organizacjami pozarządowymi. Mówiąc o spotkaniu z Przemysławem Czarnkiem europosłanka Ilana Cicurel, stwierdziła, że "brutalność" ministra edukacji "była szokująca".

Do zarzutów odniósł się minister Czarnek. "Nie dość, że kompetencje takie sobie tych Państwa z UE, których gościłem w poniedziałek, to jeszcze kłamią. Oto moja +agresja i brutalność+" - napisał na Twitterze i udostępnił fragment nagrania ze spotkania.