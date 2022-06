Rzecznik rządu: niepokoi nas postawa Węgier wobec szóstego pakietu sankcji UE

Z tego, co wiemy, chodzi o jakieś niuanse, jednak postawa Węgier odnośnie blokowania szóstego pakietu sankcji UE na Rosję nas niepokoi; apelujemy do węgierskich władz o nieblokowanie pakietu - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Choć na szczycie UE w tym tygodniu w Brukseli 27 przywódców państw członkowskich przyjęło polityczne porozumienie o wdrożeniu szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który zakłada embargo na ropę, to jednak w środę podczas prawnych uzgodnień restrykcji Węgry ponownie je zablokowały, przedstawiając kolejne oczekiwania - przekazało w środę PAP źródło unijne.

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził te doniesienia podczas czwartkowej konferencji prasowej. "Ta postawa Węgier pomimo tego, że zostały podjęte ustalenia na szycie Rady Europejskiej, nas niepokoi" - powiedział i podkreślił, że stanowisko Polski "w tej sprawie jest jednoznaczne".

Müller zaapelował do przedstawicieli Węgier o nieblokowanie szóstego pakietu sankcji. "Z tego co wiemy, chodzi o jakieś niuanse, które są zgłaszane w trakcie spotkań ambasadorów" - dodał.

"Ustalenia na Radzie Europejskiej były jednoznaczne i Polska, jak myślę inne kraje UE, życzą sobie, aby przyjąć ten pakiet sankcji" - powiedział.

Przywódcy na szczycie UE przyjęli decyzje o nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję. Chodzi o embargo na ropę z tego kraju, z wyłączeniem rurociągów. Żeby nowe sankcje mogły wejść w życie, decyzja polityczna musi być jednak przekształcona w prawną. W środę prace nad tym prowadzili ambasadorowie państw członkowskich przy UE.

"Nieoczekiwanie Węgry przedstawiały kolejne żądania, wbrew zawartym na szczycie uzgodnieniom politycznym. Budapeszt domaga się usunięcia z list sankcyjnych patriarchy Cyryla, jak również zwiększenia do 3 lat z obecnych 6 miesięcy możliwość reeksportu produktów z ropy rosyjskiej do państw trzecich. Komisja Europejska i francuska prezydencja w Radzie wskazały, że 3 lata nie mają uzasadnienia. To jest złamanie ustaleń szczytu UE. Pakiet jest obecnie zablokowany" - przekazało wcześniej PAP źródło unijne.

W czwartek ambasadorowie państw członkowskich przy UE podejmą kolejną próbę znalezienia porozumienia ws. sankcji. Do spotkania dojdzie w Luksemburgu.