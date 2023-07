Rzecznik rządu o danych dot. migracji: to jest kilkanaście procent z tej liczby, którą podaje D. Tusk

To jest kilkanaście procent z tej liczby, którą podaje Donald Tusk - mówił rzecznik rządu Piotr Müller o danych dot. wiz przyznawanych obcokrajowców, które podawał lider PO. "Rozporządzenie, o które zaczepił się Donald Tusk, ma charakter czysto techniczny" - wskazał.

Podczas konferencji w Sejmie rzecznik rządu podkreślał, że prowadzona jest restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o przyznawanie wiz pracowniczych. "Te informacje, które pojawiały się w ostatnich dniach, a które podawał Donald Tusk są nieprawdziwe, są zmanipulowane" - wskazał.

"On używa takiego sformułowania jak +pozwolenia o pracę+, a nie używa sformułowania: +przyznane wizy pracownicze+, ponieważ na każde pozwolenie na prace musi później pójść weryfikacja przez służby, przez konsulaty po to, aby uzyskać zgodę na wjazd na teren Polski, zresztą zgodę tymczasową, która jest udzielana na wniosek pracodawcy, aby uzupełnić miejsca pracy w Polsce, zazwyczaj pracy fizycznej" - mówił.

Jak dodał, "to rozporządzenie, o które zaczepił się Donald Tusk, ma charakter czysto techniczny i dotyczy weryfikacji ludzi, weryfikacji wiz, czyli restrykcyjnej weryfikacji". "Donald Tusk próbuje zmanipulować na podstawie rozporządzenia technicznego swoim przekazem" - podkreślił Müller.

Pytany, ile wiz pracowniczych wydano np. w 2022 roku, rzecznik rządu odparł: "To jest kilkanaście procent z tej liczby, którą podaje Donald Tusk". "To jest między 15 a 20 procent tej liczby, mniej więcej to jest ten rząd wielkości" - doprecyzował. "Zaznaczam: czasowo, zazwyczaj na kilka miesięcy, do pracy, o którą zawnioskowali polscy pracodawcy i później, po zakończeniu tej pracy, wyjeżdżają z kraju" - dodał.

Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. "Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu" - mówi na nagraniu.

"(Jarosław) Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień" - stwierdził lider PO.

Jak mówił, "Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw". "Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli - bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami" - oświadczył lider PO.