Rzecznik rządu o projekcie ustawy o statusie Polaków na Ukrainie: to jest oczywiście dobry gest

Skierowanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego projektu ustawy o ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy to dobry gest - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek skierował do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o nazwie "O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy".

Müller podczas wtorkowej konferencji prasowej ocenił, że jest to projekt, "który idzie w dobrym kierunku". "To oczywiście jest dobry gest" - zaznaczył rzecznik rządu. Dodał, że jest on "elementem potencjalnej lepszej współpracy w przyszłości, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze, odbudowę Ukrainy, bo to też stworzy określone możliwości prawne".

Przypomniał, że na początku czerwca podczas konsultacji międzyrządowych w Kijowie padła deklaracja władz Ukraińskich odnośnie stworzenia stosownego projektu ustawy, który dawałby Polakom na Ukrainie podobny status, jaki mają Ukraińcy w Polsce.

We wtorek przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk oświadczył, że za 14 dni rozpatrzy ona projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie.

Jak podkreśliło biuro prezydenta, na znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji zbrojnej oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności projekt przewiduje ustanowienie praw i gwarancji dla obywateli Polski przebywających na Ukrainie, które są analogiczne do tych przyjętych w Polsce w ramach ustawy z 12 marca 2022 r. "O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

W stosunkach z Polską osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania i współpracy - oświadczył w poniedziałek prezydent Zełenski.