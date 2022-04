Rzecznik rządu o propozycjach lidera PO: Tusk jest niewiarygodny w swoich obietnicach

Donald Tusk jest niewiarygodny w swoich obietnicach - tak rzecznik rządu Piotr Müller odpowiedział na propozycję lidera PO dotyczącej 20 proc. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników budżetówki. Müller podkreślał, że takich działań były premier nie wprowadzał za swoich rządów.

Podczas konferencji w KPRM rzecznik rządu był pytany o komentarz do odbywającej się w środę Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, na której lider partii Donald Tusk wzywał do 20 procentowej podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

"Donald Tusk, gdy był premierem, mógł też podwyższyć kwotę bazową. W ciągu ostatnich 7 lat swoich rządów tak się składa, że nie podwyższył jej ani o procent" - odpowiedział Müller.

"My w międzyczasie, gdy rządzimy, faktycznie tę kwotę bazową podwyższaliśmy - to jedna rzecz. Druga rzecz - również podwyższaliśmy fundusz płac w tym obszarze, po to, aby można było już poprzez dyrektorów generalnych urzędów, itd., realizować politykę płacową podwyższającą wynagrodzenie, więc średnie wynagrodzenia w administracji publicznej wzrosły w szerszym zakresie niż o kwotę bazową" - dodał.

Jak podkreślił, "Donald Tusk jest niewiarygodny w tych obietnicach". "Donald Tusk naprawdę wiele rzeczy może obiecać, ale realizuje zupełnie co innego - realizuje takie rzeczy jak podwyższenie wieku emerytalnego, realizuje takie rzeczy jak podwyższenie podatków, realizuje takie rzeczy jak kwestie przymusowej zmiany wieku osób rozpoczynających edukacją szkolną" - wymieniał Müller.

"Donald Tusk jest znany z tego, że robi coś zupełnie innego niż mówi, więc ja mam obawy, że Donald Tusk jakby został tym premierem, to mu się chyba na koniec pomyli i nie będzie plus 20 procent, tylko minus 20 procent" - stwierdził rzecznik rządu. "Bardzo bym na takie zapewnienia ze strony Donalda Tuska uważał" - dodał.