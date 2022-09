Rzecznik rządu o reparacjach: oficjalna nota do Berlina będzie wysłana w najbliższych tygodniach

Oficjalna nota do Berlina ws. reparacji wojennych będzie wysłana w najbliższych tygodniach - zadeklarował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Według niego Donald Tusk powinien wyrzuć z PO Grzegorza Schetynę "za gadanie głupot" ws. reparacji i poprzeć sprawę reparacji na forum EPL.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informował premier Mateusz Morawiecki, wkrótce ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.

"To zostało zlecone na posiedzeniu rządu, bo dyskutowaliśmy o tym, więc wprost minister spraw zagranicznych (Zbigniew Rau) takie polecenie przygotowania noty dyplomatycznej otrzymał. To jest kwestia, myślę, tygodni" - powiedział rzecznik rządu w Polsat News, pytany kiedy będzie oficjalna dyplomatyczna nota do Berlina w sprawie reparacji wojennych.

Müller był zapytany o to, że opozycja, a głównie lider PO Donald Tusk dopomina się o harmonogram działań w zakresie reparacji i to, że Tusk mówi, że "w zakresie reparacji nikt nas nie podzieli, że wszyscy gramy do jednej bramki".

W ocenie Müllera, w takim razie Tusk powinien wyrzucić z partii Grzegorza Schetynę, który - jak mówił rzecznik - "powiedział, dał do zrozumienia, że to jest sprawa zamknięta".

Schetyna mówił tak 1 września, po prezentacji raportu o stratach. "Ta sprawa reparacji - zresztą Niemcy o tym wyraźnie mówią, potwierdzają to dokumenty i historia - została zamknięta w 1953 roku". "Nie uważam żeby, przyszły rząd, złożony z ugrupowań demokratycznych, wrócił do spraw reparacji. To, co dziś robi komisja Mularczyka i sam Kaczyński, jest tylko grą dla polityki wewnętrznej" - dodał wówczas Schetyna.

"Niech dzisiaj Donald Tusk powie, że Grzegorz Schetyna nie będzie startował do Sejmu. Przecież sprawa reparacji jest o wiele ważniejsza. Niech wyrzuci Grzegorza Schetynę w takim razie z partii za gadanie głupot" - ocenił Müller, odnosząc się do analogii z sytuacją po wypowiedzi posła KO Tomasza Lenza w lipcu o inflacji. Przypomniał, że gdy poseł Lenz opowiedział się za tym, aby w związku z inflacją zawiesić 14. emerytury, Tusk oświadczył, że wypowiedź ta nie oddaje stanowiska PO i Lenz nie będzie w przyszłej kadencji reprezentował PO w Sejmie.

Rzecznik rządu wyraził też oczekiwanie, by Tusk wsparł wniosek o reparacje na forum Europejskiej Partii Ludowej (EPL), której był do maja br. szefem. "To co mogę powiedzieć, i co bym oczekiwał od Donalda Tuska, że na polu Europejskiej Partii Ludowej, której jest członkiem i której największym elementem są frakcje niemieckie - frakcja niemiecka CDU i CSU - że tam postawi to stanowisko, i że zaapeluje o wspólną uchwałę Europejskiej Partii Ludowej w zakresie tych reparacji" - oświadczył.