Rzecznik rządu o słowach Rzymkowskiego dot. pensji nauczycieli: wypowiedź była niefortunna i nie powinna paść

Czwartkowa wypowiedź wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego była niefortunna i nie powinna paść - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do słów wiceszefa MEiN o pensjach nauczycieli.

W czwartek w Radiu Zet wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski był pytany o kwestie zarobków nauczycieli. Przyznał, że osobiście zna nauczyciela, którego wysokość wynagrodzenia jest porównywalna z wynagrodzeniem poselskim i wynosi 11 tys. zł netto. "To jest nauczyciel, który pracuje po prostu w dwóch szkołach i jest w pełni zadowolony z tego powodu" - ocenił.

Na uwagę dziennikarki, że jemu wpływa 11 tysięcy złotych netto, Rzymkowski zastrzegł, że pracuje 7 dni w tygodniu. Dziennikarka odparła na to: "Ale widziały gały, co brały", co wiceszef MEiN podsumował: "Ale nauczyciele też widzieli, co brali".

Słowa Rzymkowskiego wywołały falę negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych.

Rzecznik rządu zapytany, czy zgadza się z wiceministrem, że "nauczyciele widzieli, co brali", odpowiedział: "Dzisiejszą ustawą (nowelizacją Karty Nauczyciela - PAP), która jest w Sejmie, podnosimy minimalne wynagrodzenie nauczycieli, ponieważ spłaszczamy system awansów zawodowych w grupie nauczycieli i te wynagrodzenia podwyższamy, a dzisiejsza wypowiedź ministra Rzymkowskiego była niefortunna i nie powinna paść".

Szef MEiN Przemysław Czarnek był również pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy zgadza się z wypowiedzią Rzymkowskiego, odparł krótko: "Nie, nie zgadzam się".

Rzymkowski przyznał, że zjawisko braków kadrowych wśród nauczycieli jest spowodowane m.in. zbyt niskim pensum i barierami spowodowanymi przez Kartę nauczyciela.

"Tych powodów jest wiele, różnej maści - od kwestii wynagrodzeń przez kwestie organizacyjne" - ocenił. Przyznał, że "nauczycieli brakuje w systemie". "Gdybyśmy podwyższyli pensum, wzrosłoby również wynagrodzenie" - stwierdził.

"Jeśli ktoś chce bić się w piersi i przepraszać za to, że nauczyciele zarabiają mniej, a mogli więcej zarabiać, to prezesi największych central związkowych, w tym pan (przewodniczący ZNP, Sławomir) Broniarz. Bo propozycja leżała na stole - 36 proc. podwyżki" - przypomniał.

Dodał, że propozycja MEiN zakładała zwiększenie pensum z 18 do 22 godzin przy tablicy. "Niestety związki zawodowe zaoponowały to rozwiązanie i to wszystkie - ZNP, Solidarność, Forum Związków Zawodowych" - mówił Rzymkowski.

Przyznał, że problem kadrowy w szkołach istnieje od lat i MEiN się nad nim pochyla.

Zgodnie z uchwaloną w czwartek nowelą Karty Nauczyciela, liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej. Likwidacji ulegną dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie - zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i - tak jak obecnie - nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".