Rzecznik rządu o wejściu Finlandii do NATO: bardzo dobra decyzja

Wejście Finlandii do NATO to naprawdę bardzo dobra decyzja, która pokazuje, że cały obszar euroatlantycki nie przestraszył się tego, co mówi Rosja - powiedział we wtorek w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Finlandia została we wtorek 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Finlandia i Szwecja wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Spośród obecnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego wniosek akcesyjny Szwecji nie został jeszcze ratyfikowany przez Węgry i Turcję.

O to, jakie znaczenie ma wejście Finlandii do NATO, pytany był we wtorek w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. "Przede wszystkim to pokazuje, że cały obszar euroatlantycki nie przestraszył się tego, co mówi Rosja. Bo jeszcze jakiś czas temu, akcesja Finlandii czy Szwecji, mam nadzieję w przyszłości, lada moment, to było zupełnie coś abstrakcyjnego" - odpowiedział.

Jak ocenił, na szczęście okazało się, że wspólnota euroatlantycka zachowuje się dojrzale. "Ta decyzja dzisiejsza czy właściwie finalizacja tej decyzji jest naprawdę bardzo dobra" - powiedział Müller.

Według niego, Władimir Putin może teraz myśleć o tym, "że na wielu polach popełnił strategiczne błędy". "Widzimy to właśnie w postaci wejścia Finlandii do NATO, ale również tego, w jaki sposób Ukraina potrafi się bronić" - powiedział.

Rzecznik rządu wskazywał, że rozszerzenie NATO o Finlandię wpływa na obszar całej UE. "Pamiętajmy o tym, że potencjalny atak na jakikolwiek kraj UE, to też jest kwestia potencjalnego kryzysu gospodarczego. Finlandia jest i w UE, i teraz w NATO, więc to poszerza ten obszar bezpieczeństwa" - powiedział.

Pytany o to, jak wejście Finlandii i w przyszłości Szwecji do NATO wpłynie na polskie bezpieczeństwo, Müller odparł, że to bardzo ważne, bo - jak zaznaczył - "i Finlandia, i Szwecja mają swoje siły morskie, w związku z tym basen Morza Bałtyckiego staje się w tej chwili bardziej bezpieczny, staje się de facto lada moment basenem, w ramach którego większość krajów to kraje natowskie".

Rzecznik rządu pytany był również o to, jak rozmawiać z Turcją i Węgrami, by ratyfikowały wniosek Szwecji o członkostwo w NATO. "My to co robimy, to w ramach kanałów naszych dyplomatycznych przekonujemy każdego z partnerów, by takie zgody były udzielone. Wiemy, że rozmawiają teraz na poziomie bilateralnym, ale odbieram to w ten sposób, że ten akces Finlandii jest już bardzo dobrym sygnałem" - powiedział Müller.