Rzecznik rządu o wsparciu militarnym Ukrainy przez Niemcy: presja międzynarodowa przyniosła efekt

Cieszy nas, że presja międzynarodowa przyniosła efekt; musi on przyjść również w sankcjach - tak rzecznik rządu Piotr Müller skomentował decyzję Niemiec o wysłaniu Ukrainie broni przeciwpancernej i rakietowych systemów przeciwlotniczych.

O kolejnym kroku wsparcia militarnego Ukrainy w sobotę wieczorem poinformował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zgodnie z jego zapowiedzią Niemcy mają wysłać na Ukrainę 500 rakietowych systemów przeciwlotniczych Stinger i 1000 sztuk broni przeciwpancernej.

Pytany w Polsat News, czy to oznacza "pewne przełamanie" w postawie tego kraju, Piotr Müller podkreślił, że bardzo cieszy się z tej informacji. "Dzisiaj jeszcze, gdy w Berlinie był premier Morawiecki i prezydent Litwy, właśnie namawialiśmy kanclerza Scholza do tego, by wreszcie Niemcy udzieliły rzeczywistego wsparcia również tym obszarze" - mówił. "Cieszy nas, że ta presja międzynarodowa wreszcie przyniosła jakiś efekt, ale efekt musi przyjść jeszcze w sankcjach" - podkreślił rzecznik rządu.

W rozmowie padło też pytanie o powód, dla którego Niemcy miały nie dostarczać Ukrainie broni - jak wskazano, miała być nim obawa, by nie doszło do rozlewu krwi. "To jest przerażające, te argumenty, które padają ze strony niektórych niemieckich polityków. One urągają logice i przed wszystkim urągają europejskim wartościom. Bo europejskie wartości to nie tylko slogany, ale również konkrety" - ocenił rzecznik rządu. "Tak czasami jest w polityce i interesach narodowych, że zwyciężają te najbardziej przyziemne - zamiast tych, które są największymi wartościami" - dodał.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by przekonać go, że Europa musi szybko przyjąć miażdżące sankcje dla Rosji. Jak przekazywał potem Müller, chodzi m.in. o odcięcie Rosji od systemu SWIFT oraz innych systemów finansowych i bankowych, a także zamknięcie możliwości dostaw tamtejszego gazu, ropy oraz węgla do Europy. "Kanclerz Niemiec nie odpowiedział nam, czy zgadza się na pakiet sankcji, nie odniósł się wprost do żadnego ich elementu, powiedział jedynie, że trzeba przyjąć wszelkie niezbędne sankcje" - podkreślił po spotkaniu Müller.