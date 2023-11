Rzecznik rządu: od momentu desygnowania kandydata na premiera będziemy przedstawiać kwestie programowe i wokół tego gromadzić poparcie

Tworzenie rządu z formalnego punktu widzenia zaczyna się w momencie desygnowania kandydata na premiera, czyli w poniedziałek; od tego momentu będziemy przedstawiać kwestie programowe i wokół tego gromadzić ewentualne poparcie - powiedział w czwartek w Sejmie rzecznik rządu Piotr Müller.

"Tworzenie rządu z formalnego punktu widzenia zaczyna się w momencie desygnowania kandydata na funkcję premiera, w związku z tym formalnie zaczyna się w poniedziałek. Od tego momentu będziemy przedstawiać kwestie programowe, tego, jak widzielibyśmy funkcjonowanie rządu i wokół tego gromadzić ewentualne poparcie" - powiedział dziennikarzom rzecznik rządu.

Przyznał, że to zadanie może być trudne przy obecnym podziale mandatów w Sejmie. "Czujemy się jednak zobowiązani, by podjąć taką próbę" - dodał.

Pytany, czy Prawu i Sprawiedliwości udało się już przekonać jakichś posłów innych formacji do poparcia, odparł, że okaże się to na sali plenarnej. "Deklaracje do tego momentu są deklaracjami teoretycznymi. Nawet jeżeli okazałoby się, że nie będzie poparcia dla rządu, co wydaje się prawdopodobnym wariantem, to chcemy ten czas wykorzystać, by pokazać, jakie kwestie programowe są istotne na kolejną kadencję" - wskazał Müller.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent wskazał, że jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a on niezwłocznie powoła go na to stanowisko. PiS uzyskało w wyborach 194 mandaty, do sejmowej większości ugrupowaniu brakuje 37 mandatów.