Rzecznik rządu: opozycja może się uwiarygodnić pomagając w przyjęciu nowelizacji ustawy o SN

Opozycja może udowodnić swoją wiarygodność i zagłosować za projektem nowelizacji ustawy o SN lub się wstrzymać – powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Za optymalne uznał przyjęcie projektu bez poprawek, które według niego mogą zostać później wykorzystane jako "wymówki przez przeciwników Polski".

Pytany w środę na konferencji prasowej o poparcie dla projektu zmian w sądownictwie, do którego zastrzeżenia ma opozycja, będąca w koalicji rządzącej Solidarna Polska i prezydent Andrzej Duda, rzecznik powiedział: "Opozycja od wielu tygodni mówiła, że należy odblokować środki z KPO. Dzisiaj ma wręcz niepowtarzalną okazję, żeby udowodnić swoja wiarygodność".

"Jest porozumienie pomiędzy rządem a Brukselą, co, jak wiemy, w naszych trudnych relacjach nie jest najłatwiejszym dokonaniem, jest na stole projekt który został przedstawiony. Opozycja ma okazję wykazać się podejściem nie partyjnym, tylko takim, którego pewnie oczekiwaliby obywatele, czyli takim, który odblokuje te środki" - mówił.

Opowiedział się za przyjęciem projektu bez poprawek. "Nie mówię, że wszystko, co proponuje opozycja, musi być odrzucone" - powiedział. Zastrzegł, że "każda zmiana w tym projekcie może powodować w przyszłości negatywne konsekwencje". "Już raz się o tym przekonaliśmy, w maju i czerwcu - poprawki, które forsowała Solidarna Polska, zostały wdrożone przez nasz obóz polityczny i później to było wykorzystane niestety jako wymówka przez Komisję Europejską" - powiedział.

Według rzecznika nie ma decyzji, na jakie poprawki mogliby się zgodzić wnioskodawcy, a "najlepiej byłoby, żeby poprawek generalnie nie było". "Dlatego, że później szukane są wymówki przez przeciwników Polski - a są tacy niestety w Brukseli - którzy każdy taki wyłom traktują jako oszukanie ich w procesie dialogu. Tego chcielibyśmy uniknąć" - ciągnął.

Dodał, że w sprawie projektu w rządzącej koalicji występuje "różnica zdań i to zasadnicza, ale to nie zmienia faktu, że we wszystkich pozostałych ustawach głosujemy razem" oraz że "opozycja może zagłosować za tym projektem, a może się również wstrzymać", by projekt został uchwalony.

Według rzecznika rządu decyzja Solidarnej Polski, która miała zapaść po rozmowach w kancelarii premiera, "będzie uwidoczniona przez głosowanie".

W środę Sejm ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw, wniesionym jako projekt poselski grupy posłów PiS. Projekt, przewidujący przeniesienie spraw dyscyplinarnych wobec sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN do NSA, ma według autorów wypełnić wymagania kluczowego "kamienia milowego", konieczne dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na KPO. Negatywnie o projekcie wypowiedziała się Solidarna Polska, opozycja zapowiedziała zgłoszenie poprawek.

Założenia projektu były przedmiotem rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, projekt został jednak zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie uczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Oświadczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny ani nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.