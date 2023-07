Rzecznik rządu: PO uczyniło z Polski eldorado śmieciowe w Europie

Platforma Obywatelska uczyniła z Polski eldorado śmieciowe w Europie; w latach 2008-2015 przywieziono do kraju 5,75 mln ton odpadów - przekazał w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek rzecznik rządu na Twitterze zamieścił grafikę z której wynika, że w czasie rządów PO-PSL w latach 2008-2015 na podstawie zezwoleń do Polski przywieziono 5,75 mln ton śmieci. Wykres informuje również, że podczas rządów PiS w latach 2016-2022 przywieziono do kraju 2,5 mln ton śmieci "wyłącznie do odzysku surowców np. ołów, cynk".

"To rządy PO uczyniły z Polski eldorado śmieciowe w Europie. Podobnie jak w przypadku mafii VAT-owskich podjęliśmy też skuteczną walką z mafiami śmieciowymi. Przed 2016 r. nie było skutecznych mechanizmów kontrolowania podmiotów z gospodarki odpadowej. Niestety po błędach poprzednich rządów sprzątanie potrwa długo" - napisał Müller.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek również w czwartek przypomniał, że to jego ugrupowanie w 2016 r. wprowadziło zakaz importu śmieci komunalnych do Polski. "Przed 2016 r. nie było mechanizmów kontrolowania podmiotów gospodarki odpadowej, a niemieckie śmieci wlewały się w milionach ton do polski za przyzwoleniem PO" - napisał na Twitterze.

W środę Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione z tego kraju odpady; to pierwszy krok postępowania przed skargą do TSUE - poinformowała minister klimatu Anna Moskwa. Chodzi o 35 tys. ton odpadów na siedmiu składowiskach.